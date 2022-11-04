путин маниакально ненавидит Украину и готов угробить россию ради ее уничтожения

Эксперты рассказали "Телеграфу", зачем россия имитирует готовность к переговорам и возможно ли найти дипломатический выход из войны в обозримом будущем

На фоне разного рода шантажей – энергетического, ядерного, продовольственного – россия активизировала тему переговоров. Об этом в том или ином виде говорят кремлевские рупоры, включая спикера мид россии марию захарову.

Об этом же намекают разного рода зарубежные политики и деятели, прикормленные рф. Реакцию на подобные "миротворческие" настроения страны-агрессора наиболее точно выразил президент Украины Владимир Зеленский, напомнив, что рф продолжает атаковать нашу страну ракетами, так что говорить с ней не о чем.

И всё же переговорный кейс явно актуализировался. И, похоже, чем ближе саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в середине ноября на Бали, тем более подогреваться будет вероятность переговоров – между рф и Украиной или между рф и Западом. "Телеграф" разбирался в том, есть ли вероятность найти дипломатический выход из войны в обозримом будущем.

Поговорите с нами, а то…

Тема переговоров заиграла для рф новыми красками вскоре после развития наступательных действий ВСУ. Когда оккупантов выбросили из Харьковской области и серьезно потеснили в Херсонской, в ход пошли традиционные для Кремля методы. А именно – шантаж и ультиматумы.

В сентябре президент россии владимир путин открыто заявил, что рф готова нанести ядерный удар в случае угрозы для себя, любимой.

Тогда же россия начала "качать" тему срыва зерновых соглашений. В итоге попыталась сделать это в конце октября – начале ноября, но получила такой отлуп от Украины, Турции и ООН, что, поджав хвост, признала, что соглашение таки работает.

Ядерные угрозы тоже не сработали – Запад четко дал понять, что попытка применить даже тактическое ядерное вооружение приведет к уничтожению самой рф. Бред о вероятности использования Украиной "грязной бомбы" также оказался неэффективен. Никто на эти сказки не повелся, а Кремль, опять же, предупредили о фатальных последствиях попытки использовать оружие массового поражения, прикрываясь украинским флагом.

Не напугала Украину и частичная мобилизация, объявленная путиным в рф. Скорее, она напугала самих россиян, так что Кремлю пришлось выступить с заявлением, что ЧМ полностью завершена. Заявлением традиционно лживым, потому что мобилизация, по сути, продолжается.

В ответ на российские выбрыки президент Украины Владимир Зеленский еще в начале октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с рф, пока той управляет путин. Чем вызвал новый всплеск истерики роспропагандистов и всхлипывания захаровой в стиле "Киев сам хотел переговоров, а теперь…"

Ну поговорите с нами, пожалуйста…

В октябре же неимоверно активизировался американский бизнесмен-трампист Илон Маск, который так или иначе пытался доказать необходимость переговоров между Киевом и Москвой.

Весь октябрь обсуждалась и вероятность присутствия на саммите G20 в Индонезии в ноябре лидеров Украины, США и рф.

Мол, там есть возможность попытаться соорудить некое соглашение. При этом просочились слухи, что вместо путина на саммит отправится российский премьер мишустин.

Впрочем, кто именно будет представлять россию на этом мероприятии, не ясно до сих пор. Пока же пресс-секретарь российского диктатора – дмитрий песков – продолжает буквально выпрашивать у Байдена встречу с путиным, чтобы "выслушать беспокойство россии".

Рашисты подключили к попыткам склонить Украину к переговорам даже представителей Африки. Умару Сисоку Эмбало, президент Республики Гвинея-Бисау, во время недавней встречи в Киеве с Зеленским якобы привез ему послание от путина о готовности вести переговоры по урегулированию войны. Самое забавное, что, когда россиян в очередной раз послали вслед за крейсером "Москва", те начали плести, что никакого послания путин Зеленскому через Умару Сисоку Эмбало якобы не передавал.

Ну абсолютно в российском стиле. Яркий пример – заявления того же пескова и главы мид рф лаврова от 30 октября. Руководитель внешнеполитического ведомства страны-агрессора блеет о том, что Москва якобы открыта для разговоров с Киевом, а путинский пресс-секретарь несет совершенно противоположное.

Есть ли шанс у переговоров

Опрошенные "Телеграфом" эксперты сошлись во мнении, что россия, скорее, имитирует готовность к реальным переговорам, а Украина, понимая это, не пойдет на убийственную для себя сделку.

Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поясняет:

"Для чего россияне уничтожают украинскую критическую инфраструктуру, для чего эти демарши с зерновой сделкой? Это всё, в понимании Кремля, элементы "уговаривания" сесть с ним за стол переговоров. Уговаривание Украины, уговаривание Запада. Сейчас у рф есть еще определенная надежда на энергетический кризис, на другие. Но пройдет три-четыре месяца, если зима будет теплой, если не произойдет ничего сверхъестественного, то к весне окончательно станет ясно, что в войне рф выиграть не может, а все шантажи провалены. И ей придется или ставить страну по полной программе на мобилизационные рельсы (а этого в Кремле о-о-очень не хотят, видя проблемы даже с частичной мобилизацией) и готовиться к дальнейшей войне на истощение – с заведомо известным результатом (ну не выдержит россия противостояния со всем цивилизованным миром, стоящим за спиной Украины). Или договариваться на тех условиях, которые сейчас кажутся Москве неприемлемыми. Минимум – возращение к границам, админграницам, линиям разграничения на период до 24 февраля 2022-го, до начала полномасштабного вторжения".

По мнению Алексея Голобуцкого, путин поедет на саммит "Большой двадцатки" лишь получив сигнал о готовности Запада к переговорам.

"А в каком формате там всё может быть – сказать крайне сложно. Сухопутный коридор в Крым, контроль за какой-то частью захваченных с февраля территорий россия очень хочет сохранить. Но готов ли Запад согласиться с этим? Готов ли он заставить Украину согласиться на это? На эти вопросы я пока не вижу ответа, – признался эксперт. – Все в ожидании результатов промежуточных выборов в Конгресс США, изменения ситуации на поле боя, где у оккупантов большие проблемы в районе Херсона. Много составляющих, которые не дают возможности сделать четкий прогноз. Но очень похоже на то, что нас ждет продолжение войны – без "замораживания" конфликта и заключения неких промежуточных договоренностей".

По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, рф пытается давить на нас и принудить к переговорам, под которыми закамуфлирован проигрыш и капитуляция страны-агрессора.

"Россиянам самим нужно скорейшее затишье. Но лишь для того, чтобы перезарядиться – и выстрелить вновь спящей Украине в спину, как сделали 24 февраля. Украина это понимает. И не идет на переговоры. Мы уже досконально изучили путина, его психологический портрет разложен по полочкам. Он маниакально ненавидит Украину и готов угробить россию, но нанести нам максимальный урон. Именно поэтому ни на какие ультиматумы, вопли, просьбы из Москвы касательно переговоров никто не соглашается. Путинский режим должен рухнуть, российские войска — покинуть наши территории. Потом, возможно, поговорим", – подчеркивает эксперт.

Он не исключает, что россия будет предлагать формат – ничего не подписывать, но понятийно пойти на те или иные условия прекращения огня, которые сама же первой потом и нарушит.

"Но официальный Киев, подчеркиваю, это отлично понимает. А потому держит оборону на всех фронтах, включая дипломатический, – отмечает Николай Давидюк. – Не думаю, что намеченный на середину ноября саммит "Большой двадцатки" как-то поможет российским мантрам о переговорах. Скорее всего, рф будет там представлена премьером мишустиным, у которого не будет никаких полномочий. Он переговоры вести не сможет. Байден четко дал понять, что с путиным встречаться не намерен. А без встречи с американским президентом тому на саммите делать нечего. Более того – путин боится, что намеревающийся посетить встречу лидеров "двадцатки" руководитель Китая Си Цзиньпин просто его задавит. Ведь путин, ставя его в начале февраля в известность о своих планах напасть на Украину, явно обещал ему, что быстро завершит эту войну. И теперь у Си к путину есть немало вопросов".