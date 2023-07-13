У кого День ангела 14 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 14 июля, в 2023 году отмечается День хаоса и беспорядка, Всемирный день жареного мяса, День взятия Бастилии во Франции, Международный день небинарных людей. Также в этот день носители 12 имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 14 июля

Ангелина, — это латинское имя, которое произошло от древнегреческого "ангелос", что переводится как "вестник" или "посланец". 14 июля почитается Ангелина Сербская (Бранкович).

Мужские именины 14 июля

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух" или "счастливый человек".

Василий, — греческое имя, что значит "царский" или "царственный". 14 июля почитается преподобный Василий Глубокореченский.

Демьян, — согласно основной версии, это имя греческого происхождения, которое значит "покорять", "усмирять". 14 июля церковью чтится мученик Дамиан Римский.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". Покровителями и Янов, и Иванов выступают святые Иоанны. 14 июля почитается преподобный Иоанн Рыльский.

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". 14 июля церковью чтится мученик Константин Чудотворец.

Кузьма, — имя происходит от древнегреческого "Космас", которое можно перевести и как "кузнец", и как "порядок", "мир", "вселенная". 14 июля почитается мученик Косма Римский.

Лев, — схожие имена есть как в греческом, так и латинском языках. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхчеловеческую силу, — в этом случае силу льва.

Павел, — это имя имеет латинское происхождение и переводится как "маленький", "небольшой".

Петр, — это древнегреческое имя, которое можно перевести как "скала" или "камень". 14 июля почитается преподобный Петр Константинопольский, Олимпийский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и просто очистить белую обувь.