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У кого День ангела 14 липня: жіночі та чоловічі іменини

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 14 липня
Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 14 липня. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 14 липня, у 2023 році відзначається День хаосу та безладдя, Всесвітній день смаженого м’яса, День взяття Бастилії у Франції, Міжнародний день небінарних людей. Також цього дня носії 12 імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 14 липня

Ангеліна, — це латинське ім’я, яке походить від давньогрецького "ангелос", що перекладається як "вісник" або "посланець". 14 липня вшановується Ангеліна Сербська (Бранкович).

Чоловічі іменини 14 липня

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Аркадій, — ім’я давньогрецького походження, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух" або "щаслива людина".

Василь, — грецьке ім’я, що означає "цар" або "царський". 14 липня вшановується преподобний Василь Глибокореченський.

Дем’ян, — згідно з основною версією, це ім’я грецького походження, яке означає "підкоряти", "утихомирювати". 14 липня церквою вшановується мученик Даміан Римський.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". Покровителями і Іванів, і Янів виступають святі Іоанни. 14 липня вшановується преподобний Іоанн Рильський.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий". 14 липня церквою вшановується мученик Костянтин Чудотворець.

Кузьма, — ім’я походить від давньогрецького "Космас", яке можна перекласти і як "коваль", і як "порядок", "світ", "всесвіт". 14 липня вшановується мученик Косма Римський.

Лев, — схожі імена є як у грецькій, так і латинській мовах. Дітей називали так, щоб дати їм якусь надлюдську силу, – у цьому випадку силу лева.

Павло, — це ім’я має латинське походження і перекладається як "маленький", "невеликий".

Петро — це давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як "скеля" або "камінь". 14 липня вшановується преподобний Петро Константинопольський, Олімпійський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як легко та просто очистити біле взуття.

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#День ангела #Іменини #14 липня