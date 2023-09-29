Не Веры, Надежды и Любови: кто празднует День ангела 30 сентября по новому календарю в Украине

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 30 сентября, в 2023 году отмечается Всеукраинский день библиотек, Международный день перевода, День уютного вязаного пледа, День усыновления, День мурлыканья и потягивания.

Ранее в этот день также чествовалась память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, однако после перехода ПЦУ на новый календарь этот день был перенесен на другую дату. Зато в этот День празднуют именины носители сразу более десятка мужских и женских имен.

Мужские именины 30 сентября

Акакий, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "кроткий", "неплохой", "тот, который не делает зла". 30 сентября почитается преподобный Акакий Латрийский.

Александр, — греческое имя, что значит "тот, кто защищает".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Василий, — это древнее греческое имя, которое переводится как "царь" или "царский".

Вячеслав, — имя, происходящее из древнерусского, и значащее "самый славный".

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую". 30 сентября почитаются сразу два святых с этим именем: игумен Григорий Пельшемский, Вологодский, и епископ Григорий Армянский.

Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".

Матвей, — древнееврейское библейское имя, которое переводится как "Божий человек".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 30 сентября церковью чтится митрополит Киевский и всея Руси Михаил.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Семен (Симон), — это две формы одного еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".

Женские именины 30 сентября

Александра, — это довольно распространенное имя греческого происхождения, что буквально значит "храбрая защитница". 30 сентября чтится схимонахиня Александра Червякова.

Аполлинария, — древнегреческое имя, происходящее от прилагательного "Аполлонова" (от имени греческого бога Аполлона).

Заметим, что с 1 сентября Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 30 сентября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 13 октября. А раньше в этот день праздновали именины носители имен Аким, Иван, Илья, Мирон, Нил, Павел, Серафим, Ян, Александра, Арина, Вера, Ирина, Любовь, Люция, Надежда, София.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про лайфхак, как быстро сварить крупы.