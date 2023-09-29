Не Віри, Надії та Любові: хто святкує День ангела 30 вересня за новим календарем в Україні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 30 вересня, у 2023 році відзначається Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладу, День затишного в’язаного пледу, День усиновлення, День муркотіння та потягування.

Раніше цього дня також вшановувалась пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, проте після переходу ПЦУ на новий календар цей день було перенесено на іншу дату. Натомість цього дня святкують іменини носії одразу понад десяти чоловічих та жіночих імен.

Чоловічі іменини 30 вересня

Акакій, — ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "лагідний", "непоганий", "той, який не робить зла". 30 вересня вшановується преподобний Акакій Латрійський.

Олександр, — грецьке ім’я, що означає "той, хто захищає".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Василь, — це давнє грецьке ім’я, яке перекладається як "цар" або "царський".

В’ячеслав, — ім’я, що походить з давньоруської, і означає "найславніший".

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "не сплю". 30 вересня шануються одразу два святі з цим ім’ям: ігумен Григорій Пельшемський, Вологодський, і єпископ Григорій Вірменський.

Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева".

Матвій, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке перекладається як "Божа людина".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 30 вересня церквою вшановується митрополит Київський і всієї Русі Михайло.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Семен (Симон), — це дві форми одного єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".

Жіночі іменини 30 вересня

Олександра, — це досить поширене ім’я грецького походження, що буквально означає "хоробра захисниця". 30 вересня вшановується схимонахиня Олександра Червякова.

Аполлінарія, — давньогрецьке ім’я, що походить від прикметника "Аполлонова" (від імені грецького бога Аполлона).

Зауважимо, що з 1 вересня Православна церква України перейшла на новий календар і 30 вересня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 13 жовтня. А в цей день святкували іменини носії імен Яким, Іван, Ілля, Мирон, Ніл, Павло, Серафим, Ян, Олександра, Аріна, Віра, Ірина, Любов, Люція, Надія, Софія.

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