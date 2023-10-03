Именины 4 октября: кого поздравляем с Днем ангела в среду по новому календарю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 4 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день животных, первый день Всемирной недели космоса, День случайных приступов поэзии, День булочек с корицей в Швеции.

Также в этот день по новому календарю в Украине чествуется память священномученика Иерофея, епископа Афинского. А носители 13 имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 4 октября

Вероника, — это древнегреческое имя, которое переводится как "та, что приносит победу" или "жительница Вероны".

Виринея, — это римское имя, которое переводится как "молодая", "цветущая". 4 октября почитается святая мученица Виринея (Вероника) Едесская.

Мужские именины 4 октября

Василий, — это имя греческого происхождение, которое переводится как "царский" или "царственный".

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром". 4 октября почитается князь Владимир Ярославич Новгородский.

Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир. Оно значит "славный властитель".

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 4 октября церковью чтится преподобный Павел Препростый.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень". 4 октября почитается священномученик Петр Капетолийский, Дамасский.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 4 октября чтится король Сербский Стефан Щилянович.

Тихон, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Тюхе и переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача".

Яков, — это еврейское имя, которое изначально звучало как Яакоб, что переводится как "тот, что держится за пятку", "тот, кто следует за кем-то".

Как известно, недавно Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 4 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 17 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про хитрость, как сохранить бананы свежими в течение двух недель и даже больше.