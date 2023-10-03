Іменини 4 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у середу за новим календарем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 4 жовтня, у 2023 році відзначається Всесвітній день тварин, перший день Всесвітнього тижня космосу, День випадкових нападів поезії, День булочок із корицею у Швеції.

Також у цей день за новим календарем в Україні вшановується пам’ять священномученика Єрофея, єпископа Афінського. А носії 13 імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 4 жовтня

Вероніка, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "та, що приносить перемогу" або "жителька Верони".

Віринея, — це римське ім’я, яке перекладається як "молода", "квітуча". 4 жовтня вшановується свята мучениця Віринея (Вероніка) Едеська.

Чоловічі іменини 4 жовтня

Василь, — це ім’я грецького походження, яке перекладається як "цар" або "царський".

Володимир, — слов’янське ім’я, що означає "володіти світом". 4 жовтня вшановується князь Володимир Ярославович Новгородський.

Вольдемар (Вальдемар), — вважається, що це німецька версія імені Володимир. Воно означає "славний володар".

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий". 4 жовтня церквою вшановується преподобний Павло Препростий.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь". 4 жовтня вшановується священномученик Петро Капетолійський, Дамаський.

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 4 жовтня вшановується король Сербський Стефан Щилянович.

Тихін, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача".

Яків, — це єврейське ім’я, яке спочатку звучало як Яакоб, що перекладається як "той, що тримається за п’яту", "той, хто йде за кимось".

Як відомо, нещодавно Православна церква України перейшла на новий календар і 4 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 17 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про хитрість, як зберегти банани свіжими протягом двох тижнів і навіть більше.