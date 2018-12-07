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Пятница, 07.12.2018
Завораживающие снимки из кругосветного путешествия, от которых захватывает дух (Фото)
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Завораживающие снимки из кругосветного путешествия, от которых захватывает дух (Фото)

Южноафриканская пара, которая оставила свою устоявшуюся жизнь и села на первый попавшийся рейс, посвятила себя поиску и фотосъёмке самых уникальных мест на планете. Бывшие высокооплачиваемые рекламные креативщики, Шанель Картелл (Chanel Cartell) и Стево Дирнбергер (Stevo Dirnberger), познакомились на "свидании вслепую" в 2010 году, вдохновившись теорией "Yes Man". Через 5 лет их жизнь изменилась ещё раз, когда они запустили проект под названием "How Far From Home" ("Как далеко от дома"). С тех пор они путешествуют, стараясь делать самые прекрасные фотографии, которые вдохновляют людей по всему миру коллекционировать впечатления, а не вещи.
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