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Среда, 22.05.2019
Скорее бы к морю: топ-10 самых красивых пляжей Европы
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Скорее бы к морю: топ-10 самых красивых пляжей Европы

Сложно представить себе летний отдых без моря, солнца и пляжей. Вне всяких сомнений, в Европе есть множество замечательных пляжей, но стоит признать, что некоторые из них отличаются – они просто завораживают своей красотой. В этой подборке мы собрали 10 европейских пляжей, которые обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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Европа, Туризм, Пляж, Путешествие, Турист, Природа.
21:27 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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