Скорее бы к морю: топ-10 самых красивых пляжей Европы Сложно представить себе летний отдых без моря, солнца и пляжей. Вне всяких сомнений, в Европе есть множество замечательных пляжей, но стоит признать, что некоторые из них отличаются – они просто завораживают своей красотой. В этой подборке мы собрали 10 европейских пляжей, которые обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни.