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Мы - то, что мы едим: чем кормят детей в разных странах мира (Фото)
Мы — то, что мы едим. Но как наше питание отражает нашу сущность? Чтобы узнать это, фотограф Грегг Сегал (Gregg Segal) отправился в путешествие по всему миру, чтобы снимать детей из разных культур в окружении еды, которой они питаются. В течение 3 лет фотограф посетил 9 стран (США, Индию, Малайзию, Германию, Францию, Италию, Сенегал, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилию), документируя выводы в своей книге «Daily Bread: What Kids Eat Around the World». «Я сосредоточился на детях, потому что привычки в еде формируются ещё в раннем возрасте, и если у вас не будет культуры питания в 9 или 10 лет, это будет намного сложнее сделать, когда вы станете старше», — сказал Грегг.
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