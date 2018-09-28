Феттель выиграл первую практику на Гран-при России
Новости спорта: Себастьян Феттель был немного быстрее Макса Ферстаппена.
В России на трассе Сочи-Автодром состоялась первая пятничная тренировка Гран-при Формулы-1. Быстрейшим в сессии стал немец Себастьян Феттель на Феррари, второе время поставил пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, тройку лидеров замкнул лидер чемпионата Льюис Хэмилтон на Мерседесе.
FP1 CLASSIFICATION: P10 for Giovinazzi #RussianGP #F1 pic.twitter.com/vzdYujBA50
— Formula 1 (@F1) 28 сентября 2018 г.
Добавим, что гонка Гран-при России Формулы-1 состоится в воскресенье, 30 сентября.