Ужасная авария на ралли-марафоне "Африка Эко Рейс-2019" (Видео)

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Четверг, 10.01.2019
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Ужасная авария на ралли-марафоне &quot;Африка Эко Рейс-2019&quot; (Видео)
16:30 Сегодня Телеграф Автоспорт Фото: Скриншот

Новости спорта: Сергей Куприянов и Доминик Лор досрочно завершил ралли-марафон Африка Эко Рейс-2019.

На финише седьмого этапа, проходившего в Мавритании, российский гонщик столкнулся с лидером категории внедорожников Домиником Лоре. Авария получилась серьёзной. К счастью, обошлось без травм, но гонка для обоих экипажей закончена.

«Доминик Лор догнал нас за 100 км до финиша, и мы оставшуюся дистанцию ехали в прямой видимости, поочередно обгоняя друг друга, – передаёт слова Куприянова издание Planet Today. – Последний обгон он совершил метров за 200-300 до финиша. Мы заходили на финишный створ, и, видимо, Доминик меня не увидел, так как он просто перекрыл мне траекторию, и мне уже некуда было деваться.

"К сожалению, для обоих экипажей гонка закончена".

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Автоспорт, Ралли, Новости автоспорта, Африка Эко Рейс-2019.
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