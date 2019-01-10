Ужасная авария на ралли-марафоне "Африка Эко Рейс-2019" (Видео)

Новости спорта: Сергей Куприянов и Доминик Лор досрочно завершил ралли-марафон Африка Эко Рейс-2019.

На финише седьмого этапа, проходившего в Мавритании, российский гонщик столкнулся с лидером категории внедорожников Домиником Лоре. Авария получилась серьёзной. К счастью, обошлось без травм, но гонка для обоих экипажей закончена.

«Доминик Лор догнал нас за 100 км до финиша, и мы оставшуюся дистанцию ехали в прямой видимости, поочередно обгоняя друг друга, – передаёт слова Куприянова издание Planet Today. – Последний обгон он совершил метров за 200-300 до финиша. Мы заходили на финишный створ, и, видимо, Доминик меня не увидел, так как он просто перекрыл мне траекторию, и мне уже некуда было деваться.

"К сожалению, для обоих экипажей гонка закончена".