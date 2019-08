Гран-при Венгрии-2019: результаты 1-й практики

Завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии.

Лучшим стал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, второе место занял гонщик Ред Булл Макс Ферстаппе, третье – пилот Феррари Себастьян Феттель.

CLASSIFICATION: END OF FP1

Lewis Hamilton ends the first session fastest at the Hungaroring, closely followed by Max Verstappen and Sebastian Vettel #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I10omdOLdk

— Formula 1 (@F1) 2 августа 2019 г.