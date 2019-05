Лидер Милуоки получил серьезную травму в матче НБА

Легкий форвард Милуоки Яннис Адетокунбо получил травму правого голеностопного сустава, сообщает Dime.

Адетокунбо ушел на замену в четвертой четверти пятого матча финальной серии против Торонто.

Тренер Майк Буденхольцер сменил греческого игрока за 1:12 минуты до конца игры на Джорджа Хилла.

Oh no. Giannis turned the ankle here... pic.twitter.com/npX7i2PJhp