Лидер Милуоки получил серьезную травму в матче НБА

Новости спорта: Яннис Адетокунбо повредил голеностоп.

Легкий форвард Милуоки Яннис Адетокунбо получил травму правого голеностопного сустава, сообщает Dime.

Адетокунбо ушел на замену в четвертой четверти пятого матча финальной серии против Торонто.

Тренер Майк Буденхольцер сменил греческого игрока за 1:12 минуты до конца игры на Джорджа Хилла.

Oh no. Giannis turned the ankle here... pic.twitter.com/npX7i2PJhp — Dime (@DimeUPROXX) 24 мая 2019 г.

По словам Буденхольцера, казалось, что Адетокунбо не мог двигаться.

Напомним, Торонто выиграли в пятом матче серии с Милуоки.