Прийшов кіт із кімнати і повідомив, що ялинка знепритомніла: добірка позитивних анекдотів
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей зимовий сніжний день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Кожна жінка сама по собі унікальна, але якщо вона надто унікальна, то вона точно сама по собі.
Прокидаюся — сідаю за комп’ютер, приходжу на роботу — сідаю за комп’ютер, повертаюся додому — сідаю за комп’ютер, почуваюся зовнішнім пристроєм... Походу я флешка...
Затяті рибалки зазвичай в один і той самий день закривають зимовий рибальський сезон і відкривають літній купальний.
Раніше ми всі жили в психіатричній лікарні, а з 2020 року ми всі живемо в інфекційному відділенні психіатричної лікарні.
— Сашко в костюмі кролика, Маша в костюмі сніжинки. О Боже! Що це за тварюка така?!
- Це Вася. Він у костюмі першого січня.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про братів наших менших, вам сюди.