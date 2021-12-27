У бабусі не було смартфона, тому QR-код вона собі зв’язала: чудові анекдоти на ранок

Дуже смішна підбірка жартів, які зроблять ваш день веселим

Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям у такий нелегкий ранок понеділка. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.

Мені потрібен хтось, хто дбатиме про мене. Бажано, щоб це були не санітари психіатричної клініки.

- А тим часом друга каструлька малосольних огірків закінчується. - П’ятилітрова? Це ж скільки горілки треба. - Жінки допомагають, а вони якось уміють огірки їсти без горілки. Загадка…

- Добре бути котом! Лежи собі цілими днями, нічого не роби. - Добре, кажеш? А ти візьми хутряну шубу і повилизуй її день-другий.

- Куди поспішаєш? - На виставку. - На виставку? Дивно… Ти впевнений, що комусь цікаво буде дивитися на тебе?

Два однокласники зустрічаються через 30 років після закінчення школи. - Так, Сергію, старіємо, брате. Дивно, але твоя дружина начебто тобі ровесниця, а виглядає набагато молодшою? - Правда пізнається згодом, Васю. Адже мене попереджали, що вампіри не старіють, а я, дурень, не вірив.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.