У бабусі не було смартфона, тому QR-код вона собі зв’язала: чудові анекдоти на ранок
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям у такий нелегкий ранок понеділка. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.
Мені потрібен хтось, хто дбатиме про мене. Бажано, щоб це були не санітари психіатричної клініки.
- А тим часом друга каструлька малосольних огірків закінчується.
- П’ятилітрова? Це ж скільки горілки треба.
- Жінки допомагають, а вони якось уміють огірки їсти без горілки. Загадка…
- Добре бути котом! Лежи собі цілими днями, нічого не роби.
- Добре, кажеш? А ти візьми хутряну шубу і повилизуй її день-другий.
- Куди поспішаєш?
- На виставку.
- На виставку? Дивно… Ти впевнений, що комусь цікаво буде дивитися на тебе?
Два однокласники зустрічаються через 30 років після закінчення школи.
- Так, Сергію, старіємо, брате. Дивно, але твоя дружина начебто тобі ровесниця, а виглядає набагато молодшою?
- Правда пізнається згодом, Васю. Адже мене попереджали, що вампіри не старіють, а я, дурень, не вірив.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.