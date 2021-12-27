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У бабусі не було смартфона, тому QR-код вона собі зв’язала: чудові анекдоти на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У бабусі не було смартфона, тому QR-код вона собі зв’язала: чудові анекдоти на ранок

Дуже смішна підбірка жартів, які зроблять ваш день веселим

Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям у такий нелегкий ранок понеділка. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.

Мені потрібен хтось, хто дбатиме про мене. Бажано, щоб це були не санітари психіатричної клініки.

- А тим часом друга каструлька малосольних огірків закінчується.

- П’ятилітрова? Це ж скільки горілки треба.

- Жінки допомагають, а вони якось уміють огірки їсти без горілки. Загадка…

- Добре бути котом! Лежи собі цілими днями, нічого не роби.

- Добре, кажеш? А ти візьми хутряну шубу і повилизуй її день-другий.

- Куди поспішаєш?

- На виставку.

- На виставку? Дивно… Ти впевнений, що комусь цікаво буде дивитися на тебе?

Два однокласники зустрічаються через 30 років після закінчення школи.

- Так, Сергію, старіємо, брате. Дивно, але твоя дружина начебто тобі ровесниця, а виглядає набагато молодшою?

- Правда пізнається згодом, Васю. Адже мене попереджали, що вампіри не старіють, а я, дурень, не вірив.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти