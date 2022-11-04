путін маніакально ненавидить Україну і готовий угробити росію заради її знищення

Експерти розповіли "Телеграфу", навіщо росія імітує готовність до переговорів і чи можливо знайти дипломатичний вихід із війни в найближчому майбутньому.

На тлі різноманітних шантажів – енергетичного, ядерного, продовольчого – росія активізувала тему переговорів. Про це в тому чи іншому вигляді говорять кремлівські рупори, включно зі спікером мзс росії марією захаровою.

Про це натякають різного роду зарубіжні політики та діячі, підгодовані рф. Реакцію на подібні "миротворчі" настрої країни-агресора найточніше висловив президент України Володимир Зеленський, нагадавши, що росія продовжує атакувати нашу країну ракетами, отже говорити з нею нема про що.

І все ж таки переговорний кейс явно актуалізувався. І, схоже, чим ближче саміт "Великої двадцятки" (G20), який пройде в середині листопада на Балі, тим більше підігріватиметься ймовірність переговорів – між росією та Україною або між росією та Заходом. " Телеграф " розбирався у тому, чи є можливість знайти дипломатичний вихід із війни у найближчому майбутньому.

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Тема переговорів заграла для росії новими фарбами невдовзі після розвитку наступальних дій ЗСУ. Коли окупантів викинули з Харківської області та серйозно потіснили на Херсонщині, у хід пішли традиційні для Кремля методи. А саме – шантаж та ультиматуми.

У вересні президент росії володимир путін відкрито заявив, що рф готова завдати ядерного удару у разі загрози для себе, коханої.

Тоді ж росія почала "качати" тему зриву зернових угод. У результаті спробувала зробити це наприкінці жовтня – на початку листопада, але отримала такий відлуп від України, Туреччини та ООН, що, підібгавши хвіст, визнала, що угода таки працює.

Ядерні погрози теж не спрацювали — Захід чітко дав зрозуміти, що спроба застосувати навіть тактичне ядерне озброєння призведе до знищення росії. Маячня про ймовірність використання Україною "брудної бомби" також виявилася неефективною. Ніхто на ці казки не повівся, а Кремль знову ж таки попередили про фатальні наслідки спроби використати зброю масового ураження, прикриваючись українським прапором.

Не налякала Україну й часткова мобілізація, оголошена путіним в росії. Швидше, вона налякала самих росіян, тож Кремлю довелося виступити із заявою, що ЧМ повністю завершено. Заявою традиційно брехливою, бо мобілізація, по суті, продовжується.

У відповідь на російські вибрики президент України Володимир Зеленський ще на початку жовтня ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість проведення переговорів з росією, поки той керує путін. Чим викликав новий сплеск істерики роспропагандистів та схлипування захарової у стилі "Київ сам хотів переговорів, а тепер…"

Ну поговоріть з нами, будь ласка…

У жовтні неймовірно активізувався американський бізнесмен-трампіст Ілон Маск, який так чи інакше намагався довести необхідність переговорів між Києвом і Москвою.

Весь жовтень обговорювалася і можливість присутності на саміті G20 в Індонезії в листопаді лідерів України, США та росії.

Мовляв, там є можливість спробувати створити якусь угоду. При цьому просочилися чутки, що замість путіна на саміт вирушить російський прем’єр мішустін.

Втім, хто саме представлятиме росію на цьому заході, не зрозуміло й досі. Поки ж прессекретар російського диктатора — дмитро пєсків — продовжує буквально випрошувати у Байдена зустріч з путіним, щоб "вислухати занепокоєння росії".

Рашисти підключили до спроби схилити Україну до переговорів навіть представників Африки. Умару Сісоку Ембало, президент Республіки Гвінея-Бісау, під час нещодавньої зустрічі у Києві з Зеленським нібито привіз йому послання від путіна про готовність вести переговори щодо врегулювання війни. Найцікавіше, що, коли росіян в черговий раз послали слідом за крейсером "Москва", ті почали плести, що жодного послання путін Зеленському через Умару Сісоку Ембало нібито не передавав.

Ну абсолютно у російському стилі. Яскравий приклад — заяви того ж пєскова і голови мзс росії лаврова від 30 жовтня. Керівник зовнішньополітичного відомства країни-агресора каже, що Москва нібито відкрита для розмов з Києвом, а путінський прессекретар несе зовсім протилежне.

Чи є шанс у переговорів

Опитані "Телеграфом" експерти дійшли згоди, що росія, швидше, імітує готовність до реальних переговорів, а Україна, розуміючи це, не піде на вбивчу для себе угоду.

Співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький пояснює:

"Для чого росіяни знищують українську критичну інфраструктуру, для чого ці демарші з зерновою угодою? Це все, у розумінні Кремля, елементи "умовляння" сісти з ним за стіл переговорів. Умовляння України, умовляння Заходу. Зараз у росії є ще певна надія на енергетичну кризу, на інші. Та пройде три-чотири місяці, якщо зима буде теплою, якщо не станеться нічого надприродного, то до весни остаточно стане ясно, що у війні рф виграти не може, а всі шантажі провалені. І їй доведеться або ставити країну повністю на мобілізаційні рейки (а цього в Кремлі дуже не хочуть, бачачи проблеми навіть із частковою мобілізацією) і готуватися до подальшої війни на виснаження – із завідомо відомим результатом (ну не витримає росія протистояння з усім цивілізованим світом, що стоїть за спиною України). Або домовлятися на тих умовах, які зараз здаються Москві неприйнятними. Мінімум – повернення до кордонів, адмінкордонів, ліній розмежування на період до 24 лютого 2022-го, до початку повномасштабного вторгнення".

На думку Олексія Голобуцького, путін поїде на саміт "Великої двадцятки", лише отримавши сигнал про готовність Заходу до переговорів.

"А в якому форматі там все може бути – сказати вкрай складно. Сухопутний коридор у Крим, контроль за якоюсь частиною захоплених із лютого територій росія дуже хоче зберегти. Але чи готовий Захід погодитися з цим? Чи готовий він змусити Україну погодитись на це? На ці питання я поки не бачу відповіді, — зізнався експерт. — Всі в очікуванні результатів проміжних виборів до Конгресу США, зміни ситуації на полі бою, де в окупантів великі проблеми в районі Херсона. Багато складових, які не дають можливості зробити чіткий прогноз. Але дуже схоже на те, що на нас чекає продовження війни – без "заморожування" конфлікту та укладання якихось проміжних домовленостей".

На думку директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, росія намагається тиснути на нас і примусити до переговорів, під якими закамуфльовані програш і капітуляція країни-агресора.

"Росіянам самим потрібне якнайшвидше затишшя. Але лише для того, щоб перезарядитися – і вистрілити знову сплячій Україні в спину, як зробили 24 лютого. Україна це розуміє. І не йде на переговори. Ми вже досконало вивчили путіна, його психологічний портрет розкладено по поличках. Він маніакально ненавидить Україну і готовий угробити росію, але завдати нам максимальної шкоди, тому ні на які ультиматуми, крики, прохання з Москви щодо переговорів ніхто не погоджується. Путінський режим має впасти, російські війська — покинути наші території. Потім, можливо, поговоримо", – наголошує експерт.

Він не виключає, що росія пропонуватиме формат – нічого не підписувати, але поняттєво піти на ті чи інші умови припинення вогню, які сама першою потім і порушить.

"Але офіційний Київ, наголошую, це чудово розуміє. А тому тримає оборону на всіх фронтах, включаючи дипломатичний, – зазначає Микола Давидюк. – Не думаю, що намічений на середину листопада саміт "Великої двадцятки" якось допоможе російським мантрам про переговори. Швидше за все, росія буде там представлена прем’єром мішустіним, у якого не буде жодних повноважень. Він переговори вести не зможе. Байден чітко дав зрозуміти, що з путіним зустрічатися не має наміру. А без зустрічі з американським президентом йому на саміті робити нічого. путін боїться, що керівник Китаю Сі Цзіньпін, який має намір відвідати зустріч лідерів "двадцятки", просто його задавить, адже путін, повідомляючи його на початку лютого про свої плани напасти на Україну, явно обіцяв йому, що швидко завершить цю війну. І тепер у Сі до путіна є чимало запитань".