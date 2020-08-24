Оспівали темношкірих: Фаррелл Вільямс і Jay-Z записали спільний трек Entrepreneur (Відео)

Фаррелл Вільямс записав свою нову композицію Entrepreneur разом з репером Jay-Z. Головними героями ролика стали успішні темношкірі бізнесмени, креативщики і просто видатні люди. Вихід кліпу збігся з запуском спеціального проекту Вільямса, присвяченого боротьбі з расовою несправедливістю в США.