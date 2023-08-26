Іменини 26 серпня: кого сьогодні треба привітати з Днем ангела

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 26 серпня, відзначається День авіації України, День подяки собаці, Міжнародна ніч кажанів.

Також у цей день вшановується пам’ять святителя Тихона, Задонського чудотворця, і Максима Сповідника. Крім того, носії одразу 13 чоловічих та жіночих імен святкують свої Дні ангела цього дня.

Жіночі іменини 26 серпня

Євдокія, — це ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "благославна", "любов", "благовоління". 26 серпня вшановується цариця Євдокія Константинопольська.

Ксенія, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "мандрівниця", "чужоземка", "гостя", "гостинна". 26 серпня церквою вшановується преподобна цариця Ксенія (у світі Ірина).

Оксана, — це ім’я спочатку з’явилася як форма імені Ксенія в Україні, проте на сьогоднішній день це давно вже самостійне ім’я.

Чоловічі іменини 26 серпня

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Василь, — це давнє грецьке ім’я, яке перекладається як "цар" або "царський".

Іван, Ян, — обидва ці імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом".

Костянтин, — це латинське ім’я, яке означає "постійний" або "стійкий".

Максим, — це латинське ім’я, яке означає "найбільший" або "найвеличніший". 26 серпня церквою вшановується преподобний Максим Сповідник.

Миколай, — походить від давньогрецького Ніколаос, і його можна перекласти як "переможець народів".

Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".

Тихін, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача". 26 серпня вшановується єпископ Тихон Задонський.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про фантастичний трюк, як самостійно повернути килиму з високим ворсом "м’якість".