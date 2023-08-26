Именины 26 августа: кого сегодня нужно поздравить с Днем ангела
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В субботу, 26 августа, отмечается День авиации Украины, День благодарности собаке, Международная ночь летучих мышей.
Также в этот день почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца, и Максима Исповедника. Кроме того, носители сразу 13 мужских и женских имен празднуют свои Дни ангела в этот день.
Женские именины 26 августа
Евдокия, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "благославная", "любовь", "благоволение". 26 августа почитается царица Евдокия Константинопольская.
Ксения, — древнегреческое имя, которое переводится как "путешественница", "чужеземка", "гостья", "гостеприимная". 26 августа церковью чтится преподобная царица Ксения (в миру Ирина).
Оксана, — это имя изначально появилась как форма имени Ксения в Украине, однако на сегодняшний день это давно уже самостоятельное имя.
Мужские именины 26 августа
Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".
Василий, — это древнее греческое имя, которое переводится как "царь" или "царский".
Иван, Ян, — оба этих имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом".
Константин, — это латинское имя, которое значит "постоянный" или "стойкий".
Максим, — это латинское имя, которое значит "величайший" или "самый большой". 26 августа церковью чтится преподобный Максим Исповедник.
Николай, — происходит от древнегреческого Николаос, и его можно перевести как "победитель народов".
Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".
Тихон, — это древнегреческое имя, которое переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача". 26 августа почитается епископ Тихон Задонский.
Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".
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