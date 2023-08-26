Именины 26 августа: кого сегодня нужно поздравить с Днем ангела

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 26 августа, отмечается День авиации Украины, День благодарности собаке, Международная ночь летучих мышей.

Также в этот день почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца, и Максима Исповедника. Кроме того, носители сразу 13 мужских и женских имен празднуют свои Дни ангела в этот день.

Женские именины 26 августа

Евдокия, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "благославная", "любовь", "благоволение". 26 августа почитается царица Евдокия Константинопольская.

Ксения, — древнегреческое имя, которое переводится как "путешественница", "чужеземка", "гостья", "гостеприимная". 26 августа церковью чтится преподобная царица Ксения (в миру Ирина).

Оксана, — это имя изначально появилась как форма имени Ксения в Украине, однако на сегодняшний день это давно уже самостоятельное имя.

Мужские именины 26 августа

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Василий, — это древнее греческое имя, которое переводится как "царь" или "царский".

Иван, Ян, — оба этих имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом".

Константин, — это латинское имя, которое значит "постоянный" или "стойкий".

Максим, — это латинское имя, которое значит "величайший" или "самый большой". 26 августа церковью чтится преподобный Максим Исповедник.

Николай, — происходит от древнегреческого Николаос, и его можно перевести как "победитель народов".

Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".

Тихон, — это древнегреческое имя, которое переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача". 26 августа почитается епископ Тихон Задонский.

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про фантастический трюк, как самостоятельно вернуть ковру с высоким ворсом мягкость.