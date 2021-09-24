Підсумки дня 24 вересня: зростання числа хворих "короною", "жовті" COVID-сертифікати в "Дії", конфлікт Зеленського і Разумкова
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Вечірній дайджест головних події 24 вересня
Коронавірус в Україні
В Україні кількість хворих на коронавірус за один день досягла 9 058 нових випадків. При цьому кількість госпіталізацій перевищила дві тисячі осіб. Лідером по захворюваності залишається Харківська область. Після введення "жовтої зони" підприємців, які порушують норми карантину, чекають масштабні штрафи — мінімальна сума 34 тисячі гривень. У додатку "Дія" на "айфон" можна згенерувати сертифікат, який дають після першої вакцинації від коронавірусу. Для смартфонів на "Андроїд" така опція проходить процедуру підтвердження.
Деолігархізація Зеленського
Законопроєкт 5599 прийнятий напередодні продовжує бути в центрі уваги. Так, експерти вже оцінили його, як спрямований проти конкретних осіб, а не націлений на зміну системи. Через нього встигли посваритися спікер ВР Дмитро Разумков і президент України Володимир Зеленський. За інформацією джерел, у них розладналося спілкування і він не говорять один з одним.
Корупційний скандал в Києві
У Києві назрів черговий корупційний скандал навколо команди мера Віталія Кличка. Він стосується новопризначеного заступника Андрія Крищенка. Журналістське розслідування показало, що частина київських природних і гідротехнічних об’єктів були присвоєні місцевим адвокатом, а Крищенку в цій схемі була відведена певна роль. Він уже відповів на звинувачення і заперечує все.
Розслідування замаху на Сергія Шефіра
У Києві триває розслідування замаху на життя першого помічника Зеленського Сергія Шефіра та його водія. Згідно з останніми даними рішення Шефіра не пригальмовувати після початку обстрілу врятувало йому життя. Він сказав водієві "гнати". Також правоохоронці продовжували досліджувати ліс біля місця нападу і знайшли труп безвісти зниклого хлопця висить на дереві. З Шефіром він не пов’язаний. Продовжують з’являтися версії, хто стоїть за замахом. Найбільш часто згадують можливі конфлікти в оточенні Зеленського.
Бій "Усик-Джошуа"
Олександр Усик і Ентоні Джошуа пройшли церемонію зважування, яка показала, що український боксер легше на 8,7 кг. Суддею одного з центральних подій в боксі в 2021 році стане також українець — Віктор Фесечко.
Шоу-бізнес
Ані Лорак випустила україномовну пісню і новий кліп, але її відразу ж розкритикували.
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