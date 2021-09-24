Підсумки дня 24 вересня: зростання числа хворих "короною", "жовті" COVID-сертифікати в "Дії", конфлікт Зеленського і Разумкова

Вечірній дайджест головних події 24 вересня

Коронавірус в Україні

Кількість хворих на коронавірус продовжує зростати

В Україні кількість хворих на коронавірус за один день досягла 9 058 нових випадків. При цьому кількість госпіталізацій перевищила дві тисячі осіб. Лідером по захворюваності залишається Харківська область. Після введення "жовтої зони" підприємців, які порушують норми карантину, чекають масштабні штрафи — мінімальна сума 34 тисячі гривень. У додатку "Дія" на "айфон" можна згенерувати сертифікат, який дають після першої вакцинації від коронавірусу. Для смартфонів на "Андроїд" така опція проходить процедуру підтвердження.

Деолігархізація Зеленського

Разумков і Зеленський розсварилися через законопроєкт

Законопроєкт 5599 прийнятий напередодні продовжує бути в центрі уваги. Так, експерти вже оцінили його, як спрямований проти конкретних осіб, а не націлений на зміну системи. Через нього встигли посваритися спікер ВР Дмитро Разумков і президент України Володимир Зеленський. За інформацією джерел, у них розладналося спілкування і він не говорять один з одним.

Корупційний скандал в Києві

Андрій Крищенко

У Києві назрів черговий корупційний скандал навколо команди мера Віталія Кличка. Він стосується новопризначеного заступника Андрія Крищенка. Журналістське розслідування показало, що частина київських природних і гідротехнічних об’єктів були присвоєні місцевим адвокатом, а Крищенку в цій схемі була відведена певна роль. Він уже відповів на звинувачення і заперечує все.

Розслідування замаху на Сергія Шефіра

Розстріляна "Ауді" Шефіра

У Києві триває розслідування замаху на життя першого помічника Зеленського Сергія Шефіра та його водія. Згідно з останніми даними рішення Шефіра не пригальмовувати після початку обстрілу врятувало йому життя. Він сказав водієві "гнати". Також правоохоронці продовжували досліджувати ліс біля місця нападу і знайшли труп безвісти зниклого хлопця висить на дереві. З Шефіром він не пов’язаний. Продовжують з’являтися версії, хто стоїть за замахом. Найбільш часто згадують можливі конфлікти в оточенні Зеленського.

Бій "Усик-Джошуа"

Джошуа — Усик

Олександр Усик і Ентоні Джошуа пройшли церемонію зважування, яка показала, що український боксер легше на 8,7 кг. Суддею одного з центральних подій в боксі в 2021 році стане також українець — Віктор Фесечко.

Шоу-бізнес

Ані Лорак

Ані Лорак випустила україномовну пісню і новий кліп, але її відразу ж розкритикували.

Актор, який зіграв Драко Малфоя в сазі про Гаррі Поттера потрапив до лікарні. Том Фелтон знепритомнів під час гри в гольф.

Скандальне розлучення блогерів: Ігор Пустовіт напередодні розірвання шлюбу з Сашею Бо поїхав до Греції з новою дівчиною Ліною Сидор.