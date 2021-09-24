Итоги дня 24 сентября: рост числа заболевших "короной", "желтые" COVID-сертификаты в "Дие", конфликт Зеленского и Разумкова
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Вечерний дайджест главных событий 24 сентября
Коронавирус в Украине
В Украине количество заболевших коронавирусом за один день достигло 9 058 новых случаев. При этом количество госпитализаций превысило две тысячи человек. Лидером по заболеваемости остается Харьковская область. После введения "желтой зоны" предпринимателей, которые нарушают нормы карантина, ждут масштабные штрафы — минимальная сумма 34 тысячи гривен. В приложении "Дия" на "Айфонах" можно сгенерировать сертификат, который дают после первой вакцинации от коронавируса. Для смартфонов на "Андроиде" такая опция проходит процедуру подтверждения.
Деолигархизация Зеленского
Законопроект 5599 принятый накануне продолжает быть в центре внимания. Так, эксперты уже оценили его, как направленный против конкретных лиц, а не нацеленный на изменение системы. Из-за него успели рассориться спикер ВР Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский. По информации источников, у них разладилось общение и он не говорят друг с другом.
Коррупционный скандал в Киеве
В Киеве назрел очередной коррупционный скандал вокруг команды мэра Виталия Кличко. Он касается новоназначенного зама Андрея Крищенко. Журналистское расследование показало, что часть киевских природных и гидротехнических объектов были присвоены местным адвокатом, а Крищенко в этой схеме была отведена определенная роль. Он уже ответил на обвинения и отрицает все.
Расследование покушения на Сергея Шефира
В Киеве продолжается расследование покушения на жизнь первого помощника Зеленского Сергея Шефира и его водителя. Согласно последним данным решение Шефира не притормаживать после начала обстрела спасло ему жизнь. Он сказал водителю "гнать". Также правоохранители продолжали исследовать лес возле места нападения и нашли труп без вести пропавшего парня висящим на дереве. С Шефиром он не связан. Продолжают появляться версии, кто стоит за покушением. Наиболее часто вспоминают возможные конфликты в окружении Зеленского.
Бой "Усик-Джошуа"
Александр Усик и Энтони Джошуа прошли церемонию взвешивания, которая показала, что украинский боксер легче на 8,7 кг. Судьей одного из центральных событий в боксе в 2021 году станет также украинец — Виктор Фесечко.
Шоу-бизнес
Ани Лорак выпустила украиноязычную песню и новый клип, но ее сразу же раскритиковали.
Актер, который сыграл Драко Малфоя в саге о Гарри Поттере попал в больницу. Том Фелтон потерял сознание во время игры в гольф.
Скандальный развод блогеров: Игорь Пустовит накануне расторжения брака с Сашей Бо поехал в Грецию с новой девушкой Линой Сидор.
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