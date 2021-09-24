Итоги дня 24 сентября: рост числа заболевших "короной", "желтые" COVID-сертификаты в "Дие", конфликт Зеленского и Разумкова

Вечерний дайджест главных событий 24 сентября

Коронавирус в Украине

Количество больных коронавирусом продолжает расти

В Украине количество заболевших коронавирусом за один день достигло 9 058 новых случаев. При этом количество госпитализаций превысило две тысячи человек. Лидером по заболеваемости остается Харьковская область. После введения "желтой зоны" предпринимателей, которые нарушают нормы карантина, ждут масштабные штрафы — минимальная сумма 34 тысячи гривен. В приложении "Дия" на "Айфонах" можно сгенерировать сертификат, который дают после первой вакцинации от коронавируса. Для смартфонов на "Андроиде" такая опция проходит процедуру подтверждения.

Деолигархизация Зеленского

Разумков и Зеленский рассорились из-за законопроекта

Законопроект 5599 принятый накануне продолжает быть в центре внимания. Так, эксперты уже оценили его, как направленный против конкретных лиц, а не нацеленный на изменение системы. Из-за него успели рассориться спикер ВР Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский. По информации источников, у них разладилось общение и он не говорят друг с другом.

Коррупционный скандал в Киеве

Андрей Крищенко

В Киеве назрел очередной коррупционный скандал вокруг команды мэра Виталия Кличко. Он касается новоназначенного зама Андрея Крищенко. Журналистское расследование показало, что часть киевских природных и гидротехнических объектов были присвоены местным адвокатом, а Крищенко в этой схеме была отведена определенная роль. Он уже ответил на обвинения и отрицает все.

Расследование покушения на Сергея Шефира

Расстрелянная "Ауди" Шефира

В Киеве продолжается расследование покушения на жизнь первого помощника Зеленского Сергея Шефира и его водителя. Согласно последним данным решение Шефира не притормаживать после начала обстрела спасло ему жизнь. Он сказал водителю "гнать". Также правоохранители продолжали исследовать лес возле места нападения и нашли труп без вести пропавшего парня висящим на дереве. С Шефиром он не связан. Продолжают появляться версии, кто стоит за покушением. Наиболее часто вспоминают возможные конфликты в окружении Зеленского.

Бой "Усик-Джошуа"

Джошуа - Усик

Александр Усик и Энтони Джошуа прошли церемонию взвешивания, которая показала, что украинский боксер легче на 8,7 кг. Судьей одного из центральных событий в боксе в 2021 году станет также украинец — Виктор Фесечко.

Шоу-бизнес

Ани Лорак

Ани Лорак выпустила украиноязычную песню и новый клип, но ее сразу же раскритиковали.

Актер, который сыграл Драко Малфоя в саге о Гарри Поттере попал в больницу. Том Фелтон потерял сознание во время игры в гольф.

Скандальный развод блогеров: Игорь Пустовит накануне расторжения брака с Сашей Бо поехал в Грецию с новой девушкой Линой Сидор.