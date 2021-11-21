Головні події тижня: "Вовина тисяча", роззброєння Ківи, розслідування щодо "вагнерівців"

Традиційний дайджест головних новин тижня, що минає.

Коронавірус в Україні

Лікарня

На ранок неділі, 21 листопада, в Україні традиційно формально впала кількість нових випадків коронавірусу у порівнянні з суботою — за останню добу зафіксували трохи понад 10 тисяч нових хворих. Проте кількість госпіталізованих пацієнтів зросла.

Українцям заплатять за вакцинацію

Вакцинація

Зеленський розповів, що кожен, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу, зможе отримати через додаток "Дія" 1000 гривень на свій рахунок. Однак витратити їх можна буде не на все.

У суспільстві ця ініціатива вже отримала назву "Вовина тисяча".

Обшуки у Киви

Ілля Кива

У нардепа Іллі Киви вранці 16 листопада розпочався обшук. Він повідомив, що їхньою причиною стала його політична позиція і це "системне кримінальне переслідування".

Пізніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що у Киви заберуть нагородну зброю. Причиною цього є його "негідна поведінка та дії, які дискредитують сам факт її нагородження від імені Української Держави".

"Вагнергейт"

ПВК "Вагнера"

Група Bellingcat нарешті оприлюднила очікуване багатьма розслідування про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Зокрема там було розказано, як українські розвідники розробили план створення "липової" російської ПВК і про те, як бойовики самі надсилали українським спецслужбам інформацію про свої злочини на Донбасі.

Крім того, там повідомили, хто запропонував відкласти операцію.

Арешт антивакцинатора

Остап Стахів заарештовано на два місяці

У четвер, 18 листопада, у Львові відбулося засідання Галицького районного суду, на якому було заарештовано найвідомішого антивакцинатора України Остапа Стахів.

Нові факти у розслідуванні аварії у Харкові

Микола Харківський

16-річний Микола Харківський був за кермом Infiniti, яка, пролетівши на "червоний", врізалася в авто, що призвело до смерті другого водія. Це підтвердила ДНК-експертиза. Цього ж дня на допиті підліток дав свідчення. Його мати стверджує, що ключі та документи на машину синові не давала.

Президент Болгарії двічі заявив, що вважає Крим частиною РФ

Румен Радєв

Українські політики та дипломати обурені позицією болгарського президента Румена Радєва. 19 листопада він уже вдруге заявив, що Кримський півострів є частиною Росії, але наголосив, що окупація півострова є порушенням міжнародного права.

Через ці слова він потрапив під критику глави МЗС Дмитра Кулеби, який зазначив, що вони завдали удару по дружнім відносинам між країнами.

Сутички перед ОПУ

ОПУ

Учасники масової акції у Києві вшанували пам’ять героїв Небесної сотні, після чого рушили до будівлі Офісу президента на Банкову вулицю. Однак там на них уже чекали силовики.