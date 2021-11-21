Главные события недели: "Вовина тысяча", разоружение Кивы, расследование по "вагнеровцам"

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Больница

На утро воскресенья, 21 ноября, в Украине традиционно формально упало число новых случаев коронавируса, в сравнении с субботой, — за последние сутки зафиксировали чуть более 10 тысяч новых заболевших. Однако количество госпитализированных пациентов выросло.

Украинцам заплатят за вакцинацию

Вакцинация

Зеленский рассказал, что каждый, кто получил две дозы вакцины от коронавируса сможет получить через приложение "Дия" 1000 гривен на свой счет. Однако потратить их можно будет не на всё.

В обществе эта инициатива уже получила наименование "Вовина тысяча".

Обыски у Кивы

Илья Кива

У нардепа Ильи Кивы утром 16 ноября начался обыск. Он сообщил, что их причиной стала его политическая позиция и это "системное уголовное преследование".

Позже глава МВД Денис Монастырский заявил, что у Кивы заберут наградное оружие. Причиной тому является его "недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени Украинского Государства".

"Вагнергейт"

ЧВК "Вагнера"

Группа Bellingcat наконец обнародовала ожидаемое многими расследование о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В частности там было рассказано, как украинские разведчики разработали план по созданию "липовой" российской ЧВК и о том, как боевики сами присылали украинским спецслужбам информацию о своих преступлениях на Донбассе.

Кроме того там сообщили, кто предложил отложить операцию.

Арест антивакцинатора

Остап Стахив арестован на два месяца

В четверг, 18 ноября, во Львове состоялось заседание Галицкого районного суда, на котором был арестован самый известный антивакцинатор Украины Остап Стахив.

Новые факты в расследовании аварии в Харькове

Николай Харьковский

16-летний Николай Харьковский был за рулем Infiniti, которая пролетев на "красный" врезалась в авто, что привело к смерти второго водителя. Это подтвердила ДНК-экспертиза. В этот же день на допросе подросток дал признательные показания. Его мать утверждает, что ключи и документы на машину сыну не давала.

Президент Болгарии дважды заявил, что считает Крым частью РФ

Румен Радев

Украинские политики и дипломаты возмущены позицией болгарского президента Румена Радева. 19 ноября он уже во второй раз заявил, что Крымский полуостров является частью России, но отметил, что оккупация полуострова является нарушением международного права.

Из-за этих слов он попал под критику главы МИД Дмитрия Кулебы, который отметил, что они нанесли удар по дружеским отношениям между странами.

Столкновения перед ОПУ

ОПУ

Участники массовой акции в Киеве почтили память героев Небесной сотни, после чего двинулись к зданию Офиса президента на Банковую улицу. Однако там их уже ждали силовики.