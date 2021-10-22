Укр

Итоги дня 22 октября: COVID-рекорды, военная помощь США, убийство украинки на съемках в США

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ключевые новости дня Новость обновлена 22 октября 2021, 23:10
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 22 октября.

Коронавирус в Украине

Госпитализирован за сутки 5141 человек
Госпитализирован за сутки 5141 человек

Второй день подряд Украина ставит антирекорды по COVID-1923 785 новых случаев и 614 летальных исходов. Такие цифры статистики за последние дни вывели страну в мировой ТОП по заболеваемости и смертности. Больше жизней ковид забрал только в США и России. Наибольшее количество людей умерло в Донецкой области. Заболел коронавирусом и бывший министр МВД Арсен Аваков.

Предложение СНБО по газу

Газотранспортная система
Газотранспортная система

На заседании СНБО от 22 октября решили предложить Евросоюзу увеличить транзит газа из России через украинскую газотранспортную систему сверх 40 млрд кубов в год по договору — еще на 55 млрд. Если РФ увеличит транзит газа — Украина готова сделать скидку, сообщил президент Владимир Зеленский.

Военная помощь Украине от США

Прибыл грузовой самолет с помощью.
Прибыл грузовой самолет с помощью.

Вечером в Украину прибыл самолет из США, который привез противотанковые комплексы, боеприпасы и медоборудование для украинской армии.

Смерть Галины Хатчинс от выстрела Алека Болдуина

Галина Хатчинс
Галина Хатчинс

На съемках в США Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия и смертельно ранил оператора фильма "Ржавчина" Галину Хатчинс. Пострадал также режиссер. Галина была украинкой — училась в Киеве и считалась восходящей звездой киноиндустрии в США. У нее остался маленький сын. Сообщается, что патрон в оружии был боевой.

Попытка поджога дома Игоря Жовквы

На дом Игоря Жовквы совершили нападение
На дом Игоря Жовквы совершили нападение

В пятницу — в день рождения заместителя председателя Офиса президента Игоря Жовквы в его дом бросили коктейль Молотова. Полиция задержала вероятного поджигателя. За деяние ему пообещали 4 тыс. долларов США.

Сестер Савченко задержали с поддельными сертификатами о вакцинации

Сестрам Савченко за подделку документов грозит до 2 лет тюрьмы
Сестрам Савченко за подделку документов грозит до 2 лет тюрьмы

Полиция задержала в Борисполе двух сестер, одна из которых — бывшая народный депутат с поддельными ковид-сертификатами. Даты рождения совпадают с сестрами Савченко — Надеждой и Верой. Проводится расследование. Из-за этого Надежду Савченко назвали "иконой антивакцинаторов" и создали множество мэмов.

Новый глава Верховного Суда

Всеволод Князев
Всеволод Князев

Верховный Суд Украины возглавит Всеволод Князев — он займет пост с 1 декабря. Его выбрали тайным голосованием.

Теги:
#США #Алек Болдуин #СНБО #Верховный суд #Коронавирус #Надежда Савченко
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