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Главные новости 9 июня: Списки "Слуги Народа" и "ЕС" и правительственный кризис в Молдове

Главные новости 9 июня: Списки "Слуги Народа" и "ЕС" и правительственный кризис в Молдове
07:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Партия "Слуга народа" на съезде раскрыла имена кандидатов на выборы в Раду, параллельно с этим экс-президент Украины Петр Порошенко представил свою команду. В Молдове назначены перевыборы, хотя коалиция сформировала правительство. Такими были главные новости за 9 июня 2019 года.

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Съезд партии "Слуга народа"

В воскресенье на территории Национального ботанического сада им.Гришко в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа". Возле служебного входа журналистов встретили гольфкары, которые доставили гостей и участников съезда к месту проведения – конструкции со сценой в глубине ботанического сада. Под тентом установили сцену, а также зону отдыха с прохладительными и горячими напитками и закусками.

Как сообщилось на съезде партии, в первую пятерку избирательного списка вошли:

  • глава партии Дмитрий Разумков;
  • представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук;
  • советника президента Владимира Зеленского Ирина Венедиктова;
  • глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия;
  • эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко.

Также на съезде были названы кандидатуры, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных избирательных округах.

Помимо этого была утверждена программа партии "Слуга народа", среди положений которой заявлено расширение сотрудничества с ЕС и НАТО

В то же время Дмитрий Разумков отметил, что говорить о выдвижении кандидатур на ключевые должности в Кабмине пока еще рано

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - сказал Разумков. 

Съезд партии "Европейская солидарность"

Председатель политической партии "Европейская солидарность" и бывший глава государства Петр Порошенко представил первую десятку списка кандидатов в народные депутаты Украины по многомандатному избирательному округу.

Председатель партии Петр Порошенко во время своего выступления пообещал, что партия "Европейская солидарность" не будет в парламентской коалиции с такими силами, как "Оппозиционная платформа" и остатками Партии регионов.

Так же Порошенко ответил на вопрос о том, рассматривает ли он возможность стать главой Кабмина: 

"Если мы победим на выборах, то — да", — сказал он.

В свою очередь, глава избирательного штаба "Европейская солидарность" Сергей Березенко рассказал, что стало причиной поражения Порошенко на президентских выборах.

И еще списки...

Также съезды провели Аграрная партия, объединенные силы националистов и партия УДАР Виталия Кличко. 

Так на съезде "АПУ" утвердили, что партию поведет в Раду ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Украины (группа "Воля народа") Михаил Поплавский.

Что касается объединенных националистических сил, то они пойдут на выборы в списке "Свободы". Помимо председателя партии Олега Тягнибока, в него вошли Билецкий, Ярош и Тарасенко.

А вот партия УДАР на досрочных парламентских выборах будет выдвигать кандидатов только по мажоритарным избирательным округам. По списку политическая сила кандидатов выдвигать не будет.

"Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны. Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от УДАРа пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать на округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", - отметил лидер партии Виталий Кличко.

Правительственный кризис в Молдове

Молдавские депутаты на экстренном заседании парламента 8 июня 61 голосом "за" признали Молдову "захваченным государством". 

Депутаты в субботу избрали руководство парламента и намерены утвердить правительство, но Конституционный суд безотлагательно признал избрание неконституционным, как и еще непринятые парламентом законы и постановления.

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду призвала государственных служащих всех учреждений "поддержать новое законное правительство". Она сообщила, что в понедельник пойдет правительство, и выразила надежду, что сотрудники госучреждений "выразят поддержку новому правительству".

Вместе с тем Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил действующего премьер-министра Филипа и.о. главы государства. Филип в качестве главы государства распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Начальник комиссариата полиции Молдовы позже заявил, что будет подчиняться только главе МВД правительства Филипа.

В свою очередь в ЕС положительно воспринял принятые в субботу парламентом Молдовы решения, готов работать с новым правительством и считает его легитимным.

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Молдова, Свобода, Парламентские выборы, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Выборы в Раду, "Слуга народа", Майя Санду, Павел Филип, Европейская солидарность.
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