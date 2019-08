Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане

Задержание Амоса Дов Сильвера

В ночь с субботы на воскресенье задержанного накануне гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль из международного аэропорта Борисполь.

По данным прокуратуры Киева, Сильвера успешно передали правоохранителям Израиля.

"Иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа". Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля", - говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео момента побега наркобарона Амоса Дов Сильвера от силовиков во время предыдущей попытки экстрадиции. Так, 15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.

Задержание владельца сгоревшего в Одессе отеля

В Одессе правоохранители задержали известного предпринимателя Вадима Черного - владельца отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек.

Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице.

В ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар. В результате пожара погибли девять человек, пострадали - 10, спасены - семь, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС,ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" полиция начала уголовное производствопо ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Часть погибших в пожаре уже опознана.

Также отмечается, что одна из женщин, пострадавших во время пожара в отеле "Токио Стар" выписалась из больницы.

Взрыв на свадьбе в Афганистане

В воскресенье афганские СМИ сообщили о десятках погибших в результате теракта на свадьбе в Кабуле, куда были приглашены более тысячи гостей.

По уточненным данным, в результате взрыва, погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.

Позже террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв.

Протесты в Гонконге

Несколько десятков тысяч демонстрантов под проливным дождем провели акцию протеста против властей в Гонконге.

Massive turnout for today’s protest in #Hongkong . Police didn’t authorize the protests but that hasn’t stopped crowds. Indication of how widespread opposition is to the Carrie Lam Administration and desire for widened democratic rights #HongKongProtests #antiELAB pic.twitter.com/EzLLZBfAzk

По данным организаторов, участие в акции приняли 1,7 млн человек.

Rainy scenes today, as tens of thousands of Hong Kong democracy activists gather with their umbrellas in a major rally to show the city's leaders their protest movement still attracts wide public support, despite mounting violence and increasingly stark warnings from Beijing. pic.twitter.com/68KnJGzO5x

