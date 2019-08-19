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Понедельник, 19.08.2019
Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане
Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане
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Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане

Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане
07:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Экстрадиция наркоторговца Амоса Дов Сильвера. Задержание владельца сгоревшего отеля. Теракт в Афганистане. Протесты в Гонконге. Документы разведки США по ЧАЭС. Бой Кормье - Миочич. Умер британский аниматор Ричард Уильямс.

Задержание Амоса Дов Сильвера

В ночь с субботы на воскресенье задержанного накануне гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль из международного аэропорта Борисполь.

По данным прокуратуры Киева, Сильвера успешно передали правоохранителям Израиля

"Иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа". Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля", - говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео момента побега наркобарона Амоса Дов Сильвера от силовиков во время предыдущей попытки экстрадиции. Так,  15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.

Задержание владельца сгоревшего в Одессе отеля

В Одессе правоохранители задержали известного предпринимателя Вадима Черного - владельца отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек.

Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице.

В ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар. В результате пожара погибли девять человек, пострадали - 10, спасены - семь, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС,ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" полиция начала уголовное производствопо ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Часть погибших в пожаре уже опознана.

Также отмечается, что одна из женщин, пострадавших во время пожара в отеле "Токио Стар" выписалась из больницы

Взрыв на свадьбе в Афганистане

В воскресенье афганские СМИ сообщили о десятках погибших в результате теракта на свадьбе в Кабуле, куда были приглашены более тысячи гостей.

По уточненным данным, в результате взрыва, погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.

Позже террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв

Протесты в Гонконге 

Несколько десятков тысяч демонстрантов под проливным дождем провели акцию протеста против властей в Гонконге

 

По данным организаторов, участие в акции  приняли 1,7 млн человек. 

 

Накануне в Гонконге прошла акция в поддержку правоохранителей. В ней приняли участие, по разным оценкам, от ста тысяч до полумиллиона человек.

Рассекреченные документы о трагедии на ЧАЭС

В первые дни после катастрофы разведка США сомневалась в правдивости официальных сообщений о количестве жертв и была убеждена, что персонал эвакуировали сразу после взрыва.

Американцы не могли поверить в такую информацию, исходя из масштабов разрушений, которые они наблюдали. 

Об этом говорится в секретном сообщении на имя госсекретаря США от 2 мая 1986 года, лишь теперь рассекреченном Национальным архивом безопасности. 

Главный бой турнира UFC 241 в Анахайме

Завершился главный бой турнира UFC 241 в Анахайме (США), в котором в бою за чемпионский пояс встречались представители тяжёлого веса Даниэль Кормье и Стипе Миочич.

Американский боец хорватского происхождения одержал победу над 40-летним ветераном нокаутом.

Видео боя можно посмотреть здесь.

Умер создатель "Кролика Роджера"

В пятницу, 16 августа, скончался британский аниматор, режиссер кино и мультипликации Ричард Уильямс, который придумал кролика Роджера.

Уильямс умер в возрасте 86 лет в своем доме в Бристоле. В последние годы режиссер страдал от рака. Ричард Уильямс наиболее известен как режиссер фильма "Кто подставил кролика Роджера", который вышел в 1988 году. За работу над фильмом Уильямс удостоен двумя наградами "Оскар".

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Одесса, Пожар, Афганистан, Гонконг, ЧАЭС, Вадим Черный, ИГИЛ, Даниэль Кормье, Стипе Миочич, Ричард Уильямс, Токио-Стар, UFC 241, Амос Дов Сильвер.
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