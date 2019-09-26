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Четверг, 26.09.2019
Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа
Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа
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Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа

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Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа
07:21 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Нью-Йорке проходит 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Белый дома США опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Ястремская обыграла вторую ракетку мира. Первая леди Украины Елена Зеленская поразила всех в США.

  • 1

    На ГА ООН обсуждалось дело MH17

    Министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии 24 сентября на полях Генассамблеи ООН обсудили дальнейшие совместные шаги с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" МН-17 в 2014 году.

  • 2

    Король Нидерландов с трибуны ГА ООН обратился к РФ

    В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН король Нидерландов Виллем-Александр призвал Россию принять участие в расследовании катастрофы MH17.

  • 3

    Зеленский принес в ООН пулю

     

    Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе солисте Парижской национальной оперы Василии Слипаке для иллюстрации, что в 21-м веке вместо того, чтобы быть услышанным, можно быть убитым.

  • 4

    Зеленский назвал первоочередные задачи Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор.

  • 5

    Зеленский встретился с президентом Румынии

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в рамках рабочей поездки в США с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом обсудили сотрудничество двух стран в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношения.

  • 6

    Зеленский и премьер Норвегии обсудили сотрудничество в энергетической сфере

    На полях Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг и обсудил с ней важность сохранения взаимодействия высокого уровня между двумя странами.

  • 7

    Зеленский пообщался с президентом Египта

    В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (Нью-Йорк, США) президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает Офис украинского президента.

  • 8

    Стенограмма разговора Трампа и Зеленского обнародована

    На сайте Белого дома США опубликовали стенограмму разговора лидеров Украины и США.

  • 9

    Конгресс США все еще хочет импичмента Трампа

    Представители Демократической партии в Конгрессе не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

  • 10

    Республиканцы Конгресса США разделились во мнениях

    Конгрессмены-республиканцы США по-разному оценили содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, стенограмму которого опубликовал в среду Белый дом.

  • 11

    Первая команда УПЛ покинула турнир на стадии 1/16 финала.

    25 сентября, в Украине прошли несколько матчей 1/16 финала Кубка Украины сезона 2019/20. В частности, в турнир вступили пять клубов Премьер-лиги.  Еще один матч этой стадии Кубка Рух - Мариуполь пройдет 2 октября, ведь приазовцы проводили перенесенный матч 4-го тура УПЛ против Динамо.  

  • 12

    Ястремская обыграла вторую ракетку мира

    Даяна Ястремская, которая занимает 27-е место в рейтинге WTA и является второй ракеткой Украины, продолжает уверенное шествие на турнире в китайском Ухане. 

  • 13

    Динамо вымучило победу над Мариуполем

    В среду, 25 сентября, в Мариуполе на стадионе им. В.С. Бойко состоялся перенесенный матч Мариуполь - Динамо

  • 14

    Украина проиграла Румынии в отборе на Евро

    Женская сборная Украины по гандболу проиграла Румынии в стартовом матче отборчного раунда на чемпионат Европы-2020.

  • 15

    WBO исключила Деревянченко из рейтинга

    Всемирная боксерская организация (WBO) обновила реестр боксеров. В новом рейтинге в среднем весе Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) уже не значится в топ-15, хотя ранее он занимал девятую позицию.

  • 16

    Первая леди Украины Елена Зеленская поразила всех в США

    Первая леди Украины Елена Зеленская отправилась на этой неделе в США вместе с супругом, который договорился ранее о личной встрече с президентом страны Дональдом Трампом. Для деловой поездки жена украинского гаранта выбрала наряды украинских дизайнеров.

  • 17

    На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка

    Анастасия Погосова из Николаева одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).

  • 18

    Джордж Лукас разочаровался в "Звездных войнах" от Disney

    Disney купили "Звездные войны" за 4 млрд долларов, но не захотели воплощать идеи Лукаса.

  • 19

    ДІЛЯ выпустил первый клип после долгой паузы

    Еще в апреле 2019 года певец ДІЛЯ (настоящее имя Эдуард Приступа) презентовал первую песню после длительной паузы и анонсировал создание клипа к ней.

  • 20

    Собака-робот Boston Dynamics Spot уже в продаже

    Компания Boston Dynamics выпустила робопса Spot еще 2 года назад и сейчас объявила о начале продаж.

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Украина, Египет, Румыния, ФК Динамо (Киев), США, Россия, Нидерланды, Норвегия, Футбол, МИД Украины, УПЛ, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский, Виллем-Александр, Абдель Фаттах ас-Сиси, Первая Леди, ГА ООН, Эрна Солберг, Каролина Плишкова, Сергей Деревянченко, Первая леди Украины, ФК Мариуполь, MH17, Клаус Йоханнис, Даяна Ястремская, Елена Зеленская.
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