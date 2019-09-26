Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа

1 На ГА ООН обсуждалось дело MH17 Министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии 24 сентября на полях Генассамблеи ООН обсудили дальнейшие совместные шаги с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" МН-17 в 2014 году.

2 Король Нидерландов с трибуны ГА ООН обратился к РФ В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН король Нидерландов Виллем-Александр призвал Россию принять участие в расследовании катастрофы MH17.

3 Зеленский принес в ООН пулю Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе солисте Парижской национальной оперы Василии Слипаке для иллюстрации, что в 21-м веке вместо того, чтобы быть услышанным, можно быть убитым.

4 Зеленский назвал первоочередные задачи Украины Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор.

5 Зеленский встретился с президентом Румынии Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в рамках рабочей поездки в США с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом обсудили сотрудничество двух стран в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношения.

6 Зеленский и премьер Норвегии обсудили сотрудничество в энергетической сфере На полях Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг и обсудил с ней важность сохранения взаимодействия высокого уровня между двумя странами.

7 Зеленский пообщался с президентом Египта В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (Нью-Йорк, США) президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает Офис украинского президента.

8 Стенограмма разговора Трампа и Зеленского обнародована На сайте Белого дома США опубликовали стенограмму разговора лидеров Украины и США.

9 Конгресс США все еще хочет импичмента Трампа Представители Демократической партии в Конгрессе не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

10 Республиканцы Конгресса США разделились во мнениях Конгрессмены-республиканцы США по-разному оценили содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, стенограмму которого опубликовал в среду Белый дом.

12 Ястремская обыграла вторую ракетку мира Даяна Ястремская, которая занимает 27-е место в рейтинге WTA и является второй ракеткой Украины, продолжает уверенное шествие на турнире в китайском Ухане.

13 Динамо вымучило победу над Мариуполем В среду, 25 сентября, в Мариуполе на стадионе им. В.С. Бойко состоялся перенесенный матч Мариуполь - Динамо.

14 Украина проиграла Румынии в отборе на Евро Женская сборная Украины по гандболу проиграла Румынии в стартовом матче отборчного раунда на чемпионат Европы-2020.

15 WBO исключила Деревянченко из рейтинга Всемирная боксерская организация (WBO) обновила реестр боксеров. В новом рейтинге в среднем весе Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) уже не значится в топ-15, хотя ранее он занимал девятую позицию.

16 Первая леди Украины Елена Зеленская поразила всех в США Первая леди Украины Елена Зеленская отправилась на этой неделе в США вместе с супругом, который договорился ранее о личной встрече с президентом страны Дональдом Трампом. Для деловой поездки жена украинского гаранта выбрала наряды украинских дизайнеров.

17 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова из Николаева одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).

18 Джордж Лукас разочаровался в "Звездных войнах" от Disney Disney купили "Звездные войны" за 4 млрд долларов, но не захотели воплощать идеи Лукаса.

19 ДІЛЯ выпустил первый клип после долгой паузы Еще в апреле 2019 года певец ДІЛЯ (настоящее имя Эдуард Приступа) презентовал первую песню после длительной паузы и анонсировал создание клипа к ней.