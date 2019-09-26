Главные события 25 сентября: Генассамблея ООН и стенограмма разговора Трампа

На ГА ООН обсуждалось дело MH17
Министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии 24 сентября на полях Генассамблеи ООН обсудили дальнейшие совместные шаги с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" МН-17 в 2014 году.
Король Нидерландов с трибуны ГА ООН обратился к РФ
В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН король Нидерландов Виллем-Александр призвал Россию принять участие в расследовании катастрофы MH17.
Зеленский принес в ООН пулю
Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе солисте Парижской национальной оперы Василии Слипаке для иллюстрации, что в 21-м веке вместо того, чтобы быть услышанным, можно быть убитым.
Зеленский назвал первоочередные задачи Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор.
Зеленский встретился с президентом Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в рамках рабочей поездки в США с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом обсудили сотрудничество двух стран в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношения.
Зеленский и премьер Норвегии обсудили сотрудничество в энергетической сфере
На полях Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг и обсудил с ней важность сохранения взаимодействия высокого уровня между двумя странами.
Зеленский пообщался с президентом Египта
В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (Нью-Йорк, США) президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает Офис украинского президента.
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского обнародована
На сайте Белого дома США опубликовали стенограмму разговора лидеров Украины и США.
Конгресс США все еще хочет импичмента Трампа
Представители Демократической партии в Конгрессе не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Республиканцы Конгресса США разделились во мнениях
Конгрессмены-республиканцы США по-разному оценили содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, стенограмму которого опубликовал в среду Белый дом.
Первая команда УПЛ покинула турнир на стадии 1/16 финала.
25 сентября, в Украине прошли несколько матчей 1/16 финала Кубка Украины сезона 2019/20. В частности, в турнир вступили пять клубов Премьер-лиги. Еще один матч этой стадии Кубка Рух - Мариуполь пройдет 2 октября, ведь приазовцы проводили перенесенный матч 4-го тура УПЛ против Динамо.
Ястремская обыграла вторую ракетку мира
Даяна Ястремская, которая занимает 27-е место в рейтинге WTA и является второй ракеткой Украины, продолжает уверенное шествие на турнире в китайском Ухане.
Динамо вымучило победу над Мариуполем
В среду, 25 сентября, в Мариуполе на стадионе им. В.С. Бойко состоялся перенесенный матч Мариуполь - Динамо.
Украина проиграла Румынии в отборе на Евро
Женская сборная Украины по гандболу проиграла Румынии в стартовом матче отборчного раунда на чемпионат Европы-2020.
WBO исключила Деревянченко из рейтинга
Всемирная боксерская организация (WBO) обновила реестр боксеров. В новом рейтинге в среднем весе Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) уже не значится в топ-15, хотя ранее он занимал девятую позицию.
Первая леди Украины Елена Зеленская поразила всех в США
Первая леди Украины Елена Зеленская отправилась на этой неделе в США вместе с супругом, который договорился ранее о личной встрече с президентом страны Дональдом Трампом. Для деловой поездки жена украинского гаранта выбрала наряды украинских дизайнеров.
На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка
Анастасия Погосова из Николаева одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).
Джордж Лукас разочаровался в "Звездных войнах" от Disney
Disney купили "Звездные войны" за 4 млрд долларов, но не захотели воплощать идеи Лукаса.
ДІЛЯ выпустил первый клип после долгой паузы
Еще в апреле 2019 года певец ДІЛЯ (настоящее имя Эдуард Приступа) презентовал первую песню после длительной паузы и анонсировал создание клипа к ней.
Собака-робот Boston Dynamics Spot уже в продаже
Компания Boston Dynamics выпустила робопса Spot еще 2 года назад и сейчас объявила о начале продаж.