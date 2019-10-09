Утренний дайджест: главные события Украины и мира 8 октября

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №2205, который предполагает перенос официального празднования Дня Независимости Украины на 22 января. Проект был подан по инициативе внефракционного депутата Оксаны Савчук.

В Раде продвигают инициативу по переносу празднования Дня Независимости Украины, ежегодно отмечающегося 24 августа.

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"Укроборонпром" на выставке представил шесть новейших разработок отечественного ОПК.

В Киеве открылась крупнейшая в Украине ежегодная выставка "Оружие и безопасность", на которой государственный концерн "Укроборонпром" представил шесть новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Конструкторское бюро "Южное" на выставке "Оружие и безопасность-2019" в Киеве представило макеты сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния", трех ракет-носителей и космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

Во время проведения выставки, глава оборонного ведомства Украины Андрей Загороднюк провел встречу с коллегой из Республики Молдова Павелом Войку.