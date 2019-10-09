Утренний дайджест: главные события Украины и мира 8 октября

В Раде продвигают инициативу по переносу празднования Дня Независимости Украины, ежегодно отмечающегося 24 августа.
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №2205, который предполагает перенос официального празднования Дня Независимости Украины на 22 января. Проект был подан по инициативе внефракционного депутата Оксаны Савчук.
"Укроборонпром" на выставке представил шесть новейших разработок отечественного ОПК.
В Киеве открылась крупнейшая в Украине ежегодная выставка "Оружие и безопасность", на которой государственный концерн "Укроборонпром" представил шесть новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Конструкторское бюро "Южное" на выставке "Оружие и безопасность-2019" в Киеве представило макеты сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния", трех ракет-носителей и космического аппарата дистанционного зондирования Земли.
Во время проведения выставки, глава оборонного ведомства Украины Андрей Загороднюк провел встречу с коллегой из Республики Молдова Павелом Войку.
Луценко раскрыл детали разговора с Джулиани.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко разговаривал с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани трижды по 2-3 часа. По словам Луценко, он согласился на встречу, поскольку имел "свой национальный интерес".
Луценко также обвинил Демократическую партию США в лоббировании своих интересов в Национальном антикоррупционном бюро Украины по ряду дел.
Белый дом не дал послу США в ЕС выступить в Конгрессе.
Администрация американского президента Дональда Трампа не позволила выступить в Конгрессе послу США в ЕС Гордону Сондленду.
Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что запретил послу США при ЕС Гордону Сондленду свидетельствовать в Палате представителей относительно контактов с украинским руководством в расследовании по импичменту, объяснив это своим открытым неуважением к расследованию в Конгрессе.
Премьер Украины заявил об увеличении расходов на оборону в 2020 году.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что в следующем году расходы на оборону будут увеличены.
Слухи о сокращении бюджета оборонного сектора также опроверг глава Минобороны Андрей Загороднюк.
В чемпионате у Милана больше поражений, нежели побед.
Итальянский гранд уволил главного тренера 52-летнего Марко Джампаоло.
Соперник Усика провалил допинг-тест
Тайрон Спонг, который должен был стать первым противником украинца в хевивейте, провалил допинг-тест.
Команда украинца Александра Усика уже нашла ему замену.
Бастиан Швайнштайгер решил завершить выступления.
Немецкий полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры.
Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию на ОСК «Металлист» в Харькове
Известного британского актера Роберта Паттинсона номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в психологическом фильме "Маяк".
Любимчик женской аудитории Роберт Паттинсон выдвинут на премию "Оскар" как лучший актер, в то время как его коллега по фильму "Маяк" Уиллем Дефо станет лучшим актером второго плана.
В 2019 году принимающей страной детского Евровидения, финал которого пройдет 24 ноября, станет Польша.
Представлен музыкальный видеоклип на официальную конкурсную песню The spirit of music представительницы Украины на детском песенном конкурсе Евровидение-2019 Софии Иванько.
Состоялась презентация Redmi Note 8 Pro в Украине
Компания Xiaomi провела в Киеве презентацию своих новинок, главная из которых - Redmi Note 8 Pro.
Американский актер Джеффри Дин Морган, которого поклонники больше знают по роли Нигана в популярном хоррор-сериале "Ходячие мертвецы", женился 5 октября.
Первые фото обнародовали супруги – актриса Хилари Бертон и сам Джеффри.