Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября

Деятели украинской политики поздравили сограждан с Днем защитника Украины.
Украинские политические и культурные деятели поздравили украинцев с праздником Дня защитника Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения сторон в зоне проведения операции Объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина является независимым, суверенным, унитарным государством, и ее военнослужащие будут защищать эти заложенные в Конституции страны принципы.
Гончарук посетил концерт, где выступали "Кому Вниз" и "Сокира Перуна".
Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили благотворительную ветеранскую вечеринку, вследствие чего попал в скандал из-за того, что на нем выступала праворадикальная группа "Сокира Перуна.
В центре Киева прошел Марш ветеранов АТО "Нет капитуляции!"
Марш, организованный ветеранскими и националистическими силами под лозунгом "Нет капитуляции", стартовал в понедельник вечером в центре Киева.
Марш дошел до Майдана Независимости, где прошло вече.
Участники марша потребовали от президента Украины Владимира Зеленского идти к победе в войне на Донбассе или подать в отставку.
Лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявляет, что участники маршей "Нет капитуляции" дают власти 10 дней, чтобы на законодательном уровне утвердить все требования активистов по отведу украинских войск от линии разграничения.
Вадим Пристайко в понедельник принял участие в заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, посвященному ситуации на Донбассе.
На полях заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам в Люксембурге состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с кандидатом на должность высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Также Пристайко отмечает, что встреча лидеров стран "Нормандского формата" может пройти в ноябре, если российская сторона согласится на предложенные партнерами даты.
Помимо этого он высказался за необходимость использования Киевом Парламентской ассамблеи Совета Европы как для защиты украинских интересов, так и для тех ценностей, на которых построена эта организация.
Пристайко утверждает, что в Европейском Союзе поддерживают Украину в том, что выполнение договоренностей в Минском формате, в том числе и так называемой формулы Штайнмайера, не может быть односторонним компромиссом со стороны Киева, и не может противоречить украинскому законодательству.
Украина не согласится на федерализацию своих территорий, как условие урегулирования конфликта на Донбассе, заверил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В ООН признали, что РФ нарушает Женевские конвенции путем изменения демографии Крыма.
Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание нарушений Россией Женевских конвенций, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.
Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась на Итоговый турнир в Шэньчжэне.
На официальном сайте WTA появилась информация о том, что Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации
В воскресенье, 13 октября, в Украине прошел 8 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019".
Участники проекта вчера станцевали нежные бальные танцы, таким образом продемонстрировав свои безупречные па.
Xiaomi запатентовала новые варианты размещения фронталки
Xiaomi представила новые способы скрыть фронтальную камеру.
Израильская актриса исполнит роль Ирены Сендлер, которая уберегла тысячи детей от зверств нацистов.
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Сборная Украины на Евро-2020
В предпоследнем туре отбора чемпионата Европы 2020 сборная Украины принимала сборную Португалии.