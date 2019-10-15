Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября

2 Гончарук посетил концерт, где выступали "Кому Вниз" и "Сокира Перуна". Премьер-министр Алексей Гончарук вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили благотворительную ветеранскую вечеринку, вследствие чего попал в скандал из-за того, что на нем выступала праворадикальная группа "Сокира Перуна.

5 В ООН признали, что РФ нарушает Женевские конвенции путем изменения демографии Крыма. Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание нарушений Россией Женевских конвенций, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

6 Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась на Итоговый турнир в Шэньчжэне. На официальном сайте WTA появилась информация о том, что Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации

7 В воскресенье, 13 октября, в Украине прошел 8 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019". Участники проекта вчера станцевали нежные бальные танцы, таким образом продемонстрировав свои безупречные па.

8 Xiaomi запатентовала новые варианты размещения фронталки Xiaomi представила новые способы скрыть фронтальную камеру.

9 Израильская актриса исполнит роль Ирены Сендлер, которая уберегла тысячи детей от зверств нацистов. Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины в киновселенной Marvel, сыграет заглавную роль в историческом триллере "Ирена Сендлер". Этот фильм будет посвящен жизни польской активистки, которая во время Холокоста спасла от смерти две с половиной тысячи еврейских детей.

10 Международное турне герцогов Кембриджских началось! Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон приземлился в Пакистане вечером 14 октября, а представительница королевской семьи уже успела поразить жителей государства.

11 Сборная Украины на Евро-2020 В предпоследнем туре отбора чемпионата Европы 2020 сборная Украины принимала сборную Португалии.