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Вторник, 15.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
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Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября

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Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
07:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:День защитника Украины. Гончарук на концерте "Сокиры Перуна". Марш "Нет капитуляции!". Пристайко на заседании Комитета ЕП. Свитолина пробилась на Итоговый турнир в Шэньчжэне. Международное турне герцогов Кембриджских.

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Киев, Элина Свитолина, Марш, Вадим Пристайко, Алексей Гончарук, День защитника Украины.
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