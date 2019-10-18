Дайджест главных событий 17 октября в Украине и мире

2 Воинские звания в Украине будут по стандартам НАТО Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы)".

3 Рада переходит на электронный документооборот Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по введению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом". Рада также законодательно закрепила публикацию запросов народных депутатов в органы власти, организации и предприятия на сайте парламента вместо зачитывания их председательствующим на пленарном заседании.

5 Разумков подвел итоги 50 дней работы Рады Верховная Рада 9-го созыва за первые 50 дней работы успела рассмотреть 209 законопроектов и приняла 56 законов.

6 Получаете субсидии? Вас проверят! Народные депутаты на пленарном заседании 17 октября приняли закон, который путем мониторинга получателей социальных выплат позволяет оптимизировать расходы бюджета.

7 Новая волна за независимость Каталонии В результате столкновений во время акций протеста в центре Барселоны почти сотни людей была оказана медицинская помощь. Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал к новому голосованию за самоопределение региона на фоне суровых приговоров для лидеров каталонских сепаратистов и массовых протестов.

10 Операция "Источник мира" будет приостановлена США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии.

11 Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс раскрыли пол третьего ребенка Голливудский киноактер Райан Рейнольдс недавно в третий раз стал отцом. Раньше у него родилось две дочери в браке с Блейк Лайвли и на этот раз мужчина назвал пол третьего малыша.

12 У нового "Дулиттла" проблемы Производство нового "Дулиттла" оказалось сопряжено с рядом проблем, которые могут негативно повлиять на прием фильма со стороны зрителей.

14 Свитолина сыграла на Кубке Кремля Во втором раунде Кубка Кремля сошлись украинка Элина Свитолина и россиянка вероника Кудерметова.