Дайджест главных событий 17 октября в Украине и мире

Гладковского задержали
Глава корпорации "Богдан" Олег Гладковский был задержан "при попытке покинуть территорию Украины".
В корпорации "Богдан" задержание НАБУ бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского назвали безосновательным и политически заангажированным.
Председатель фракции ”Слуга народа” Давид Арахамия приветствовал задержание сотрудниками НАБУ бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь", называет незаконным его задержание и в знак протеста "против произвола правоохранительных органов" объявляет голодовку.
Воинские звания в Украине будут по стандартам НАТО
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы)".
Рада переходит на электронный документооборот
Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по введению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом".
Рада также законодательно закрепила публикацию запросов народных депутатов в органы власти, организации и предприятия на сайте парламента вместо зачитывания их председательствующим на пленарном заседании.
Изменения в ГБР
Верховная Рада приняла в первом чтении (за основу) законопроект №2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".
Роман Труба заявил, что ГБР приветствует решение Верховной Рады.
"Евросолидарность" заявляет о рисках для ГБР после принятия закона о совершенствовании этого органа.
Разумков подвел итоги 50 дней работы Рады
Верховная Рада 9-го созыва за первые 50 дней работы успела рассмотреть 209 законопроектов и приняла 56 законов.
Получаете субсидии? Вас проверят!
Народные депутаты на пленарном заседании 17 октября приняли закон, который путем мониторинга получателей социальных выплат позволяет оптимизировать расходы бюджета.
Новая волна за независимость Каталонии
В результате столкновений во время акций протеста в центре Барселоны почти сотни людей была оказана медицинская помощь.
Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал к новому голосованию за самоопределение региона на фоне суровых приговоров для лидеров каталонских сепаратистов и массовых протестов.
Соглашение по Brexit
ЕС и Лондон завершили согласование нового соглашения по Brexit. Теперь оно должно быть ратифицировано.
Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) заявила, что остается против соглашения премьер-министра Бориса Джонсона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.
Брюссель и Лондон достигли соглашения по условиям Brexit, и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в четверг, что при выработке обновленного соглашения по Brexit все пожелания Дублина были учтены.
Лидеры 27 стран-членов ЕС в четверг на саммите в Брюсселе одобрили новое соглашение о Brexit, о котором ранее договорились Лондон и Евросоюз.
В Европейской комиссии оценили достигнутое соглашение с Великобританией.
США, Турция, Сирия
Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов.
Трамп считает, что его страна должна дистанцироваться от военной операции Турции на севере Сирии, поскольку это происходит далеко от границ США.
Операция "Источник мира" будет приостановлена
США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс раскрыли пол третьего ребенка
Голливудский киноактер Райан Рейнольдс недавно в третий раз стал отцом. Раньше у него родилось две дочери в браке с Блейк Лайвли и на этот раз мужчина назвал пол третьего малыша.
У нового "Дулиттла" проблемы
Производство нового "Дулиттла" оказалось сопряжено с рядом проблем, которые могут негативно повлиять на прием фильма со стороны зрителей.
Аlyona Аlyona представила новую группу "Калуш" и очередной сингл
Украинская рэперша Аlyona Аlyona, спустя ровно год после презентации своего хита "Рибки", представила новую группу из Ивано-Франковска "Калуш" и их дебютный клип на песню "Не маринуй".
Худжамов - войне в Украине, любви к стране и Путине
Вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился мнением о войне на Востоке Украины.
У Бойко серьезная травма
Вратарь «Динамо» Денис Бойко перенес операцию на спине и в этом году уже не сыграет.
Свитолина сыграла на Кубке Кремля
Во втором раунде Кубка Кремля сошлись украинка Элина Свитолина и россиянка вероника Кудерметова.