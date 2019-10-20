Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября

1 Суд арестовал Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения президенту корпорации "Богдан", экс-заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн, такое решение суд вынес на заседании в субботу. В Высшем антикоррупционном суде пояснили, что при избрании меры пресечения Гладковскому назначили сумму залога, соответствующую размеру причиненного ущерба, который инкриминируют экс-чиновнику.

2 Упоминание ПЦУ в Салониках значит окончательное признание ПЦУ Элладской церковью. Элладская (Греческая) православная церковь внесла в Диптих имя предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил народный депутат Ростислав Павленко.

3 Евросоюз в любой момент может отменить санкции против России. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз в любой момент может отменить санкции против России, введенные из-за ее агрессии против Украины. Также Кулеба назвал три признака, что станут свидетельством победы в войне с Россией.

5 В США состоялся обьединительный бой чемпионских поясов в полутяжелом весе Гвоздик - Бетербиев. В ночь с 18 на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии состоялся объединительный бой в полутяжелом весе. На ринге сошлись чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик из Украины (17–0, 14 KO) и обладатель аналогичного пояса по версии IBF Артур Бетербиев из России (14–0, 14 KO). Победитель поединка получил два чемпионских пояса. Несмотря на поражения в объединенном бою двух чемпионов с Бетербиевым Гвоздик имеет перспективы в своем весе. Об этом говорит его промоутер Боб Арум.

6 Черниговская Десна не смогла взять очки в гостевом поединке 11-го тура УПЛ против луганской Зари. Луганская "Заря" смогла поломать стройную игру черниговской "Десны" в последние 10 минут матча и добыть волевую победу над соперником.

7 Украинская теннисистка Даяна Ястремская может получить шанс выступить на малом Итоговом турнире. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская может принять участие в малом Итоговом турнире - WTA Elite Trophy.

8 Последней участницей Итогового турнира WTA стала представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич последней квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет в китайском Шэньчжэне. Девушка добыла путевку на престижный турнир благодаря выходу в финал Кубка Кремля.

9 Аlina Рash представила завораживающий клип на песню "Bosorkanya". Популярная украинская певица Alina Pash презентовала новою видеоработу под названием "Bosorkanya".