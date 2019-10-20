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Воскресенье, 20.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября
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Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября

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Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября
07:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Арест Гладковского. Признание ПЦУ Элладской церковью. Очередные неувязки с Brexit. Поражение Гвоздика в бою против Бетербиева. Джим Керри расстался с девушкой.

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Дмитрий Кулеба, Олег Гладковский, Brexit, ВАКС, ПЦУ.
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