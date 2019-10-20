Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября

Суд арестовал Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения президенту корпорации "Богдан", экс-заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн, такое решение суд вынес на заседании в субботу.
В Высшем антикоррупционном суде пояснили, что при избрании меры пресечения Гладковскому назначили сумму залога, соответствующую размеру причиненного ущерба, который инкриминируют экс-чиновнику.
Упоминание ПЦУ в Салониках значит окончательное признание ПЦУ Элладской церковью.
Элладская (Греческая) православная церковь внесла в Диптих имя предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил народный депутат Ростислав Павленко.
Евросоюз в любой момент может отменить санкции против России.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз в любой момент может отменить санкции против России, введенные из-за ее агрессии против Украины.
Также Кулеба назвал три признака, что станут свидетельством победы в войне с Россией.
Борис Джонсон призвал членов парламента поддержать соглашение о выходе Великобритании из ЕС и "вернуть стране контроль".
Лидер Палаты общин британского парламента Джейкоб Рис-Могг объявил в субботу о том, что правительство страны откладывает до понедельника голосование по соглашению с Брюсселем о выходе из ЕС, согласованному премьером Борисом Джонсоном.
Несмотря на решение депутатов Палаты общин потребовать от премьер-министра Джонсона направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit, глава британского правительства настаивает на том, чтобы страна все-таки покинула ЕС 31 октября.
В то же время, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер предупредил Великобританию, что никаких изменений в договор о Brexit больше вносить не будут.
На фоне заседания правительства, десятки тысяч британцев вышли в субботу на центральные улицы Лондона с требованием проведения второго референдума по Brexit.
В США состоялся обьединительный бой чемпионских поясов в полутяжелом весе Гвоздик - Бетербиев.
В ночь с 18 на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии состоялся объединительный бой в полутяжелом весе. На ринге сошлись чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик из Украины (17–0, 14 KO) и обладатель аналогичного пояса по версии IBF Артур Бетербиев из России (14–0, 14 KO). Победитель поединка получил два чемпионских пояса.
Несмотря на поражения в объединенном бою двух чемпионов с Бетербиевым Гвоздик имеет перспективы в своем весе. Об этом говорит его промоутер Боб Арум.
Черниговская Десна не смогла взять очки в гостевом поединке 11-го тура УПЛ против луганской Зари.
Луганская "Заря" смогла поломать стройную игру черниговской "Десны" в последние 10 минут матча и добыть волевую победу над соперником.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская может получить шанс выступить на малом Итоговом турнире.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская может принять участие в малом Итоговом турнире - WTA Elite Trophy.
Последней участницей Итогового турнира WTA стала представительница Швейцарии Белинда Бенчич.
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич последней квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет в китайском Шэньчжэне. Девушка добыла путевку на престижный турнир благодаря выходу в финал Кубка Кремля.
Аlina Рash представила завораживающий клип на песню "Bosorkanya".
Популярная украинская певица Alina Pash презентовала новою видеоработу под названием "Bosorkanya".
Сеть кинотеатров IMAX обнародовала трейлер фильма "Jesus Is King".
Трейлер фильма "Jesus Is King", который посвящен одноименному альбому Канье Уэста, наконец-то презентовали.
Джим Керри расстался со своей девушкой
Американский актер Джим Керри и его подруга Джинджер Гонзага объявили о расставании.