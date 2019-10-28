Визит Зеленского в Золотое, ликвидация главаря ИГИЛ и другие главные новости Украины и мира 27 октября

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не боится обидеть Коломойского и потерять поддержку канала "1+1" .

Зеленский сказал, что не боится обидеть Коломойского.

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Визит Зеленского в Золотое не закончился без инцидентов.

В обществе отреагировали на диалог Зеленского с ветеранами в Золотом.

Так помощник Зеленского считает, что для защиты Золотого достаточно армии и полиции, другие вооруженные формирования там не нужны.

В свою очередь лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4 в Луганской области, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай пригласил желающих в школу в г. Золотое, где Президент Владимир Зеленский встречался с учителями, чтобы опровергнуть сообщение в Интернете, что школа не работает, а на фото не учителя, а актеры.

Святослав Вакарчук предупредил президента, что пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу.

А украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов сказал, что ему стыдно за президента.