Визит Зеленского в Золотое, ликвидация главаря ИГИЛ и другие главные новости Украины и мира 27 октября

Зеленский сказал, что не боится обидеть Коломойского.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не боится обидеть Коломойского и потерять поддержку канала "1+1".
Визит Зеленского в Золотое не закончился без инцидентов.
В обществе отреагировали на диалог Зеленского с ветеранами в Золотом.
Так помощник Зеленского считает, что для защиты Золотого достаточно армии и полиции, другие вооруженные формирования там не нужны.
В свою очередь лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4 в Луганской области, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай пригласил желающих в школу в г. Золотое, где Президент Владимир Зеленский встречался с учителями, чтобы опровергнуть сообщение в Интернете, что школа не работает, а на фото не учителя, а актеры.
Святослав Вакарчук предупредил президента, что пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу.
А украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов сказал, что ему стыдно за президента.
В Сирии ликвидировали главаря террористов ИГИЛ аль-Багдади.
Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь группировки ИГИЛ Абу Бакр Аль Багдади умер в ходе американской операции в Сирии.
В свою очередь в министерстве обороны Турции заявили, что обменивались с США разведданными перед американской спецоперацией.
Шахтер не сумел обыграть Александрию, Карпаты выстояли против Динамо.
Стартовал второй круг УПЛ и сразу же с сенсаций. Действующий чемпион Украины донецкий Шахтер, прошедший первые одиннадцать матчей без потери очков, не сумел у себя дома обыграть участника группового раунда ЛЕ Александрию.
Манчестер Юнайтед первым забил рекордное количество голов.
Манчестер Юнайтед стал первым клубом в АПЛ, которому покорилась отметка в 2000 голов
Знаменитая финская рок-группа The Rasmus приехала во Львов!
27 октября, коллектив выступил перед тысячами поклонников.
В Харзевинкле (Германия) выбрали "Мисс 50+".
В Германии состоялся 8-й конкурс красоты “Мисс 50+”, победительницей которого стала женщина с очень точной фамилией Юнгер (Молодой).
Автор потрясающих образов первой леди Иван Фролов решил рассказать, как создавал одежду для супруги президента.
Первая леди Елена Зеленская еще со дня инаугурации привлекла внимание общественности. Ее стильные выходы уже называют образцовыми, а люди в восторге от элегантности и скромности знаменитой украинки. Особое внимание привлекают международные поездки супругов, в частности, в Японию, где Елена Зеленская предстала в потрясающих нарядах.
Во сколько миллионов обойдется свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса
Как сообщил источник из близкого окружения звездной пары, свадьба должна состоятся в городе Майами.