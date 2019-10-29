Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября

Президент встретился с работниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры .

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 28 октября, встретился с сотрудниками антикоррупционных ведомств.

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В Брюсселе состоялись мероприятия в рамках трехсторонних консультаций между Еврокомиссией, Украиной и Россией о транзите российского газа на европейский рынок по территории Украины.

Украинская делегация прибыла в Европейскую комиссию для проведения трехсторонних переговоров (Украина – Россия - ЕК) относительно транзита российского газа по территории Украины после 2019 года.

В Еврокомиссии разочарованы результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа.

Украинская сторона предложила провести следующий раунд переговоров в трехстороннем формате уже 11 ноября нынешнего года.