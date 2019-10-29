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Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
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Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября

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Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
07:10 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Встреча Зеленского с НАБУ и САП. Газовые переговоры. Дискредитация "Азова". Продление Brexit. Новый глава Киевской ОГА. Старт Свитолиной на Итоговом турнире WTA и другие.

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Газовые переговоры, SAP, НАБУ, Владимир Зеленский, Азов, Алексей Чернышев.
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