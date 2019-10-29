Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 28 октября, встретился с сотрудниками антикоррупционных ведомств.
Президент встретился с работниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В Брюсселе состоялись мероприятия в рамках трехсторонних консультаций между Еврокомиссией, Украиной и Россией о транзите российского газа на европейский рынок по территории Украины.
Украинская делегация прибыла в Европейскую комиссию для проведения трехсторонних переговоров (Украина – Россия - ЕК) относительно транзита российского газа по территории Украины после 2019 года.
В Еврокомиссии разочарованы результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа.
Украинская сторона предложила провести следующий раунд переговоров в трехстороннем формате уже 11 ноября нынешнего года.
"Слуга народа" предлагает нардепам подписать обращение к американским конгрессменам относительно полка "Азов".
Во фракции "Слуга народа" инициируют подписание обращения к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов".
Климкин призвал не допустить признание полка "Азов" террористической организацией в США.
Министр внутренних дел Арсен Аваков в понедельник посетил базу спецподразделения НГУ "Азов" и заявил о поддержке со стороны ведомства.
Ранее в октябре группа из 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему "некоторые экстремистские формирования", в том числе отряд "Азов", не включены в список международных террористических организаций (FTO).
Джонсон согласился на продление сроков Brexit до 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал официальное согласие от имени Лондона на продление сроков Brexit до 31 января 2020 года.
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил на этот пост Алексея Чернышева.
Живая легенда баскетбола Майкл Джордан назвал свою пятерку.
Легендарный баскетболист Майкл Джордан, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», которого шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии, назвал свою версию символической пятёрки за всю историю лиги.
Украинская теннисистка с победы начала свои выступления на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на Итоговом турнире WTA, который днями начался в китайском Шэньчжэне.
Курьез случился в матче между японскими командами Монтедио Ямагата и Эхиме.
Обычный матч второго дивизиона японского чемпионата по футболу "Монтедио Ямагата" - "Эхимэ" превратился в мировую спортивную новость.
Тайсон Фьюри, похоже, готов вязаться в очередную авантюру.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что готов дебютировать в смешанных единоборствах в этом году.
Наставник Динамо прокомментировал матч с Карпатами.
Аексей Михайличенко высказался по поводу матча своей команды против львовских Карпат (1:1).
Call of Duty: Modern Warfare: в игре появится украинский город
В игре Call of Duty: Modern Warfare появилась локация Donetsk Downtown, на которой можно разглядеть украинский город Донецк.
Найденная на кухне картина "Осмеяние Христа" продана за $26,6 миллиона
Аукционная фирма Acteon сообщила о том, что на днях было продано полотно флорентийского художника Джованни Чимабуэ, жившего в 1200-1300 годах.
Группа ТНМК совместно с лучшими учителями Украины записала песню под названием "Прокачай".
Таким образом музыканты хотят показать, что наши учителя идут в ногу со временем.