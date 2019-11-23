Итоги дня 22 ноября: Зеленский и Трюдо, страховая цена на газ, Гончарук в Лондоне

1 Президент Украины созвонился с премьер-министром Канады Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.

2 Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ для населения С 1 января 2020 года Кабмин предложит потребителям заключить договоры на поставку газа по фиксированной цене до конца отопительного сезона.

4 На закупку лекарств в бюджете заложили почти 10 млрд Приоритетом работы Министерства здравоохранения Украины в 2020 году будет улучшение качества и доступности медицинской помощи.

5 В ЕС отреагировали на действия России в Азовском море Россия должна обеспечить беспрепятственный и свободный проход судов в Азовское море, считают в Европейском Союзе.

6 Литва призывает не забывать о Голодоморе Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает не забывать о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине.

7 У Садового нет 50 миллионов гривень на залог Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет 50 миллионов гривень для оплаты залога, о котором Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать перед судом.

8 Названа главная причина безработицы в Украине В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства перечислили причины безработицы украинцев, среди которых основная – увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

9 В Украине построят новые дороги Новоназначенный председатель "Укравтодора" Александр Кубраков рассказал о планах строительства новых дорог государственного значения.

10 Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020 В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающей стадии квалификации на чемпионат Европы-2020 - раунда плей-офф.

11 Мейвезер возвращается в спорт Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер (50 побед в 50 боях, 27 нокаутом) в очередной раз заставил говорить о себе.

12 Шахтер отгрузил Львову четыре гола Для "Шахтера" этот матч был генеральной репетицией перед поездкой в английский Манчестер на встречу Лиги чемпионов.

13 Свитолина попробовала себя в роли телеведущей 25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина примерила на себя роль телеведущей во время визита в Киев.

14 Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу Кейт Миддлтон устроила прием для финалистов премии Tusk Conservation Awards, фото которого уже появились в сети. В то же время их официальное награждение она посетить не смогла.

15 Coldplay эффектно представила свой новый альбом Группа опубликовала новый хит на своем официальном YouTube канале. Видео было снято в Иордании во время самого прекрасного восхода солнца.

16 Мишель Обама порадовала неожиданным дуэтом Недавно Мишель Обама навестила Эллен ДеДженерес. Они решили спеть дуэтом и поделиться музыкальным настроением в Instagram.

17 Foals продемонстрировала последствия изменения климата в новой песне Британская инди-рок группа Foals поделились новым анимационным видео на песню "Like Lightning", которое действительно заставляет задуматься.