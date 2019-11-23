Итоги дня 22 ноября: Зеленский и Трюдо, страховая цена на газ, Гончарук в Лондоне

Президент Украины созвонился с премьер-министром Канады
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.
Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ для населения
С 1 января 2020 года Кабмин предложит потребителям заключить договоры на поставку газа по фиксированной цене до конца отопительного сезона.
Гончарук побывал на Инвестиционном саммите ЕБРР
Премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в британском Королевском институте международных дел Chatham House подчеркнул важность консолидации усилий в противодействии РФ как агрессору.
Также он объяснил почему сейчас выгодно инвестировать в Украину.
Гончарук анонсировал подготовку в концессию еще 10 государственных активов.
На закупку лекарств в бюджете заложили почти 10 млрд
Приоритетом работы Министерства здравоохранения Украины в 2020 году будет улучшение качества и доступности медицинской помощи.
В ЕС отреагировали на действия России в Азовском море
Россия должна обеспечить беспрепятственный и свободный проход судов в Азовское море, считают в Европейском Союзе.
Литва призывает не забывать о Голодоморе
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает не забывать о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине.
У Садового нет 50 миллионов гривень на залог
Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет 50 миллионов гривень для оплаты залога, о котором Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать перед судом.
Названа главная причина безработицы в Украине
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства перечислили причины безработицы украинцев, среди которых основная – увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.
В Украине построят новые дороги
Новоназначенный председатель "Укравтодора" Александр Кубраков рассказал о планах строительства новых дорог государственного значения.
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающей стадии квалификации на чемпионат Европы-2020 - раунда плей-офф.
Мейвезер возвращается в спорт
Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер (50 побед в 50 боях, 27 нокаутом) в очередной раз заставил говорить о себе.
Шахтер отгрузил Львову четыре гола
Для "Шахтера" этот матч был генеральной репетицией перед поездкой в английский Манчестер на встречу Лиги чемпионов.
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина примерила на себя роль телеведущей во время визита в Киев.
Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу
Кейт Миддлтон устроила прием для финалистов премии Tusk Conservation Awards, фото которого уже появились в сети. В то же время их официальное награждение она посетить не смогла.
Coldplay эффектно представила свой новый альбом
Группа опубликовала новый хит на своем официальном YouTube канале. Видео было снято в Иордании во время самого прекрасного восхода солнца.
Мишель Обама порадовала неожиданным дуэтом
Недавно Мишель Обама навестила Эллен ДеДженерес. Они решили спеть дуэтом и поделиться музыкальным настроением в Instagram.
Foals продемонстрировала последствия изменения климата в новой песне
Британская инди-рок группа Foals поделились новым анимационным видео на песню "Like Lightning", которое действительно заставляет задуматься.
Олег Винник представил новый хит
Популярный украинский певец Олег Винник, который ранее в песне "Наталя-Наталі" посоветовал хорошее "лекарство" от интернет-зависимости, презентовал новую композицию "Безумная Любовь".