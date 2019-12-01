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Итоги дня 30 ноября: "тарифное" совещание в ОПУ и жеребьевка Евро-2020
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Итоги дня 30 ноября: "тарифное" совещание в ОПУ и жеребьевка Евро-2020

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Итоги дня 30 ноября: "тарифное" совещание в ОПУ и жеребьевка Евро-2020
07:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины:"Тарифное" заседание в ОПУ. Жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Взрыв в Киеве и другие.

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Тарифы, Ощадбанк, Евро-2020, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Екатерина Амосова.
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