Итоги дня 30 ноября: "тарифное" совещание в ОПУ и жеребьевка Евро-2020

Владимир Зеленский провел совещание, на котором поставил задачу, чтобы в платежках украинцев за декабрь уже были снижены тарифы на отопление.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором поставил задачу, чтобы в платежках украинцев за коммунальные услуги в декабре уже были снижены тарифы на отопление, поскольку ранее уменьшилась цена на газ для населения.
По итогам совещания, премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную Раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ.
Неизвестные взорвали и ограбили отделение Ощадбанка на Русановке в Киеве.
В Днепровском районе Киеве на улице Энтузиастов неизвестные подорвали банкомат, в результате чего была повреждена внутренняя отделка здания, где расположен банк.
Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что преступникам удалось вынести около 250 тыс грн.
Амосова сообщила о восстановлении в должности ректора Национального мединститута.
Печерский районный суд Киева своим решением от 28 ноября 2019 года возобновил Екатерину Амосову в должности ректора НМУ им. Богомольца.
Полиция Британии сообщила имя подозреваемого в резне на Лондонском мосту.
Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в резне на Лондонском мосту, ранее он уже имел судимость за преступления, связанные с терроризмом.
На жуткое событие публично отреагировала королева Великобритании Елизавета II.
В Бухаресте прошла жеребьевка группового раунда Евро-2020.
В Бухаресте (Румыния) завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Вашему вниманию её итоговые результаты.
Сборная Украины была сеянной из первой корзины. Команда Шевченко сыграет в группе С.
Боец ММА Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев провели бой по правилам бокса.
В Москве завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев.
30-го ноября в шведском Эстерсунде одиночной смешанной эстафетой начался первый этап Кубка мира сезона-2019/20.
Украину представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко, которые лидировали в начале гонки, но в итоге заняли четвертое место.
Вест Хэм с Ярмоленко сенсационно обыграл Челси
Вест Хэм неожиданно обыграл Челси в матче 14-го тура чемпионата Англии, наверняка отложив увольнение Мануэля Пеллегрини с должности главного тренера.
Голливудский актер Джонни Депп, который до сих пор переживает громкий развод с Эмбер Герд, взялся продюсировать мюзикл о Майкле Джексоне.
Как пишет издание Page Six, постановка называется "For The Love Of A Glove: An Unathorized Musical Fable About The Life Of Michael Jackson, As Told By His Glove" ( "Во имя перчатки: неофициальная музыкальная сказка о жизни Майкла Джексона, рассказанная его перчаткой").
Мартин Скорсезе рассказал, почему не сделал "Ирландца" в формате мини-сериала
Режиссёр считает, что его фильм оказывает должный эффект только при непрерывном просмотре всех 3,5 часов.
В Стамбуле проходят "Дни украинского кино" с 28 ноября по 1 декабря, в рамках которых состоялся показ фильма "Киборги".
Представлял украинскую ленту режиссер Ахтем Сеитаблаев. По словам режиссера, "Киборги" представлены почти в 50 странах по всему миру.
30-летняя внучка культового американского актера и певца Элвиса Пресли получила главную роль в ленте о рок-группе.
Райли Кио станет звездой сериала, съемками которого занялась компания Amazon.