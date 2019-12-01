Итоги дня 30 ноября: "тарифное" совещание в ОПУ и жеребьевка Евро-2020

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Владимир Зеленский провел совещание, на котором поставил задачу, чтобы в платежках украинцев за декабрь уже были снижены тарифы на отопление.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором поставил задачу, чтобы в платежках украинцев за коммунальные услуги в декабре уже были снижены тарифы на отопление, поскольку ранее уменьшилась цена на газ для населения.

По итогам совещания, премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную Раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ.