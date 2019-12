Итоги дня 30 ноября: "тарифное" совещание в ОПУ и жеребьевка Евро-2020

9

Голливудский актер Джонни Депп, который до сих пор переживает громкий развод с Эмбер Герд, взялся продюсировать мюзикл о Майкле Джексоне.

Как пишет издание Page Six, постановка называется "For The Love Of A Glove: An Unathorized Musical Fable About The Life Of Michael Jackson, As Told By His Glove" ( "Во имя перчатки: неофициальная музыкальная сказка о жизни Майкла Джексона, рассказанная его перчаткой").