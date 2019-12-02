Итоги дня 1 декабря: годовщина референдума о независимости и стрельба в Киеве

О каких изменениях украинцам следует знать в последней месяц 2019 года и к чему готовиться.
С 1 декабря в Украине произойдет немало изменений, которые коснутся многих граждан. В частности, повышение прожиточного минимума и пенсий, принятие новых правил строительства, местные выборы и введение новых купюр.
Украина отмечает 28-ю годовщину проведения референдума за Независимость.
1 декабря 1991 года в Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости, на котором волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой, за который тогда проголосовали 346 народных депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук поздравили украинцев с годовщиной референдума за независимость.
В центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник.
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм ребенок умер.
В Киеве проводится спецоперация по розыску злоумышленника, стрелявшего в автомобиль.
Позже стало известно, что обстрел был покушением на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей.
Спикер Госдумы РФ пугает Украину "выходом из ее состава ряда областей".
В свою очередь глава МВД Арсен Аваков призвал Володина "говорить чаще", так как, по мнению главы МВД "это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира".
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба тоже ответил на заявление главы Госдумы РФ о "притеснении малых народов".
Арсенал на выезде не сумел обыграть аутсайдера АПЛ
«Арсенал» в выездном матче 14-го тура АПЛ сыграл вничью с «Норвичем».
Украинская биатлонистка вошла в топ-10 в спринте
Вита Семеренко попала в топ-10 Кубка мира. Победу одержала итальянка Вирер, которая с одним штрафным кругом преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 48,5 секунды.
Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби.
На автодроме в «Яс Марина» завершилась гонка заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.
Мариуполь отобрал очки у Шахтера
В рамках 16-го тура УПЛ донецкий Шахтер сенсационно сыграл вничью с Мариуполем — 1:1.
Энтони Джошуа рассказал, как ему помог Владимир Кличко.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о предстоящем реванше с Энди Руисом.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина, отметившая свое 40-летие откровенно высказалась о своем отношении к возрасту.
После дня рождения звезда призналась, что после 39 у нее якобы появилась приставка "в вашем возрасте" к каждому комплименту. И Ефросинина решила впервые откровенно рассказать о своем отношении к возрасту.
Британский футболист Дэвид Бекхэм умилил социальные сети трогательными фотографиями со своей 8-летней дочерью Харпер, с которой они посетили каток.
Дэвид опубликовал на своей странице совместные фото с девочкой, где они позируют на катке на фоне рождественской елки. Что интересно, лондонский каток открыт на территории знаменитого Музея естествознания.
На днях в сети вспыхнул большой скандал: голливудского актера Леонардо Ди Каприо публично обвинили в лесных пожарах в Амазонии.
Сделал это Президент Бразилии Жаир Больсонаро. Сам Леонардо Ди Каприо решил не замачивать конфликт и ответил на резонансные обвинения.
На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в праздничном шоу, где знаменитая британка показала идеальный рождественский наряд.
Герцогиня Кембриджская любит следить за модными трендами и каждый раз демонстрирует элегантный и в то же время стильный образ.
В первый день зимы Светлана Тарабарова подготовила особый сюрприз для всех поклонников.
Перед премьерой нового клипа Светлана Тарабарова призналась, что очень волнуется. Это и не удивительно, ведь звездная мама впервые показала детские фото годовалого сына Ивана и эксклюзивные кадры с ним.