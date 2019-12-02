Итоги дня 1 декабря: годовщина референдума о независимости и стрельба в Киеве

1 О каких изменениях украинцам следует знать в последней месяц 2019 года и к чему готовиться. С 1 декабря в Украине произойдет немало изменений, которые коснутся многих граждан. В частности, повышение прожиточного минимума и пенсий, принятие новых правил строительства, местные выборы и введение новых купюр.

2 Украина отмечает 28-ю годовщину проведения референдума за Независимость. 1 декабря 1991 года в Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости, на котором волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой, за который тогда проголосовали 346 народных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук поздравили украинцев с годовщиной референдума за независимость.

5 Арсенал на выезде не сумел обыграть аутсайдера АПЛ «Арсенал» в выездном матче 14-го тура АПЛ сыграл вничью с «Норвичем».

6 Украинская биатлонистка вошла в топ-10 в спринте Вита Семеренко попала в топ-10 Кубка мира. Победу одержала итальянка Вирер, которая с одним штрафным кругом преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 48,5 секунды.

7 Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби. На автодроме в «Яс Марина» завершилась гонка заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.

8 Мариуполь отобрал очки у Шахтера В рамках 16-го тура УПЛ донецкий Шахтер сенсационно сыграл вничью с Мариуполем — 1:1.

9 Энтони Джошуа рассказал, как ему помог Владимир Кличко. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о предстоящем реванше с Энди Руисом.

10 Украинская телеведущая Маша Ефросинина, отметившая свое 40-летие откровенно высказалась о своем отношении к возрасту. После дня рождения звезда призналась, что после 39 у нее якобы появилась приставка "в вашем возрасте" к каждому комплименту. И Ефросинина решила впервые откровенно рассказать о своем отношении к возрасту.

11 Британский футболист Дэвид Бекхэм умилил социальные сети трогательными фотографиями со своей 8-летней дочерью Харпер, с которой они посетили каток. Дэвид опубликовал на своей странице совместные фото с девочкой, где они позируют на катке на фоне рождественской елки. Что интересно, лондонский каток открыт на территории знаменитого Музея естествознания.

12 На днях в сети вспыхнул большой скандал: голливудского актера Леонардо Ди Каприо публично обвинили в лесных пожарах в Амазонии. Сделал это Президент Бразилии Жаир Больсонаро. Сам Леонардо Ди Каприо решил не замачивать конфликт и ответил на резонансные обвинения.

13 На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в праздничном шоу, где знаменитая британка показала идеальный рождественский наряд. Герцогиня Кембриджская любит следить за модными трендами и каждый раз демонстрирует элегантный и в то же время стильный образ.