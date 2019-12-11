Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона

Пристайко подвел итоги саммита "нормандского формата", отметил основные положения.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, федерализации Украины не будет.
Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать ТКГ в Минске.
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "Нормандской четверки" в Париже, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская.
ГБР открыло еще одно дело против Порошенко, на сей раз экс-президента подозревают в госизмене.
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщает об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.
Обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене при подписании Минских соглашений бьет не только по нему, но и по команде действующего президента Украины Владимира Зеленского и по всему "нормандскому формату", считает адвокат Порошенко Игорь Головань.
Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко зарегистрировали в Верховной Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Нардеп Бужанский подал в Раду законопроект об отмене закона о языке.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной Раде отменить закон о государственном языке.
Глава Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко прокомментировал внесение в парламент его коллегой Максимом Бужанским законопроекта об отмене закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Алексей Гончарук заговорил о возможности "газовой войны" с Россией.
Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что Украина вывела вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
В катарском городе Доха состоится клубный чемпионат мира по футболу. Первый поединок состоится 11 декабря в 19:25. Фаворитами турнира считаются английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго», которые начнут турнир со стадии 1/2 финала.
Карлос Самбрано прилетел в Перу для подписания контракта с Альянса Лима
Защитник Динамо Карлос Самбрано прибыл в столицу Перу Лиму, где вскоре должен подписать контракт с чемпионом страны Альянсой.
Полузащитник сборной Украины и Вест Хэма потерял в цене на сайте Transfermarkt.
Специализирующийся на оценке стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил свою базу для игроков английской Премьер-лиги.
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал возможную встречу в ринге с Александром Усиком.
Джошуа следит за Усиком и знает его сильные и слабые стороны.
В 2019 году фильмы студии Disney установили новый абсолютный рекорд среди голливудских компаний.
Disney стал первой студией, которой удалось преодолеть отметку в более 10 млрд долл.. При этом в прокат еще не вышел девятый эпизод "Звездных войн".
Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон
10 декабря мир всколыхнула неожиданная новость: умерла знаменитая певица Мари Фредрикссон, которая возглавляла группа Roxette. На время смерти артистке было 61.
Ученые из Технологического университета Чалмерса и Стокгольмского университета разработали новый материал для улавливания углекислого газа.
В будущем эта технология может использоваться для очистки выбросов промышленных предприятий и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.
Актриса Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй летом 2019 года сообщила поклонникам радостную новость, что второй раз ожидает появления ребенка. Но на днях журналисты британского издания заметили актрису с мужем и их первенцем на улице, однако живота у актрисы уже не было, а в руках было маленькое переносное кресло с малышом.