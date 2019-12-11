Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона

2 Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать ТКГ в Минске. Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "Нормандской четверки" в Париже, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская.

3 ГБР открыло еще одно дело против Порошенко, на сей раз экс-президента подозревают в госизмене. Государственное бюро расследований (ГБР) сообщает об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году. Обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене при подписании Минских соглашений бьет не только по нему, но и по команде действующего президента Украины Владимира Зеленского и по всему "нормандскому формату", считает адвокат Порошенко Игорь Головань.

4 Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко зарегистрировали в Верховной Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

5 Нардеп Бужанский подал в Раду законопроект об отмене закона о языке. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной Раде отменить закон о государственном языке. Глава Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко прокомментировал внесение в парламент его коллегой Максимом Бужанским законопроекта об отмене закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

6 Алексей Гончарук заговорил о возможности "газовой войны" с Россией. Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что Украина вывела вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.

7 В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание В катарском городе Доха состоится клубный чемпионат мира по футболу. Первый поединок состоится 11 декабря в 19:25. Фаворитами турнира считаются английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго», которые начнут турнир со стадии 1/2 финала.

8 Карлос Самбрано прилетел в Перу для подписания контракта с Альянса Лима Защитник Динамо Карлос Самбрано прибыл в столицу Перу Лиму, где вскоре должен подписать контракт с чемпионом страны Альянсой.

9 Полузащитник сборной Украины и Вест Хэма потерял в цене на сайте Transfermarkt. Специализирующийся на оценке стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил свою базу для игроков английской Премьер-лиги.

10 Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал возможную встречу в ринге с Александром Усиком. Джошуа следит за Усиком и знает его сильные и слабые стороны.

11 В 2019 году фильмы студии Disney установили новый абсолютный рекорд среди голливудских компаний. Disney стал первой студией, которой удалось преодолеть отметку в более 10 млрд долл.. При этом в прокат еще не вышел девятый эпизод "Звездных войн".

12 Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон 10 декабря мир всколыхнула неожиданная новость: умерла знаменитая певица Мари Фредрикссон, которая возглавляла группа Roxette. На время смерти артистке было 61.

13 Ученые из Технологического университета Чалмерса и Стокгольмского университета разработали новый материал для улавливания углекислого газа. В будущем эта технология может использоваться для очистки выбросов промышленных предприятий и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.