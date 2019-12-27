Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ

1 Президент Украины стал политиком 2019 года Самым успешным политиком года эксперты считают Зеленского.

2 В Вене прошли трехсторонние переговоры по газу Переговоры Украины и РФ во исполнение договоренностей по газу состоялись в Вене.

3 Генпрокуратура Украины прекращает существование Институт генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу.

4 Украина заключила контракт на поставку второй партии Javelin Минобороны заключило контракты на поставку второй партии американских "Javelin".

5 Правительство продлил пилот по трансплантации на 2020 год Кабинет министров Украины продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации.

6 В Украине сократились запасы газа Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 декабря уменьшился до 19,329 млрд куб. м, передает "Укртрансгаз".

7 Кабмин штаб для борьбы с падением промышленности Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено подписать с представителями промышленности меморандум по стратегии и плану действий, направленных на защиту и развитие промышленности, поскольку падение промышленности приобрело системный характер.

8 Нацбанк вводит в обращение монеты, посвященные военнослужащим Национальный банк Украины вводит в обращение две памятные монеты номиналом в 10 гривен, посвященные украинским военнослужащим и военным медикам.

11 Ярмоленко получил серьезную травму Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра.

12 Назван лучший бомбардир в 2019 году Роберт Левандовски наколотил 58 забитых мяча за календарный год.

13 Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину Павел Эльянов намерен прекратить выступления под национальным флагом.

14 Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре Главный тренер Зари Виктор Скрипник был признан лучшим среди своих коллег из Премьер-лиги в декабре.

15 Названо имя еще одного судьи Нацотбора Евровидения-2020 Украинская исполнительница впервые стала членом жюри Национального отбора Евровидение в Украине в 2020 году.

16 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек.

17 Госкино выпустит фильм о первом космонавте Украины На днях Госкино заключило договор с организацией "Общая победа продакшн", в котором они договорились о совместном производстве фильма "Миссия – космос".

18 Японский спутник попал в Книгу рекордов Гиннесса Рекордный облет Земли "Цубамэ" совершил во время своей основной миссии, которая длилась с 23 декабря 2017 года по 1 октября 2019 года.