Итоги дня 7 января: Рождество, Австралия в огне, давка на похоронах Сулеймани

1 7 января Рождество Христово 7 января часть православных, протестантов, а также греко-католики отметили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество по юлианскому календарю, и пожелал им, чтобы весь год был щедрым на осуществление надежд и наступили мир и согласие в каждой семье. Дмитрий Разумков пожелал, чтобы Рождество стало днем единения для украинцев.

2 Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой Украинские военные на Донбассе записали видео, в котором поздравили украинцев с Рождеством. «Когда вы сегодня нежитесь еще в постели, в это время наши ребята с „нуля“ передают вам привет и поздравляют с Рождеством Христовым», — сказано в описании видео.

4 Давка на похоронах Сулеймани: количество жертв возросло Количество погибших во время давки на церемонии прощания с командующим силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман достигло 56 человек.

6 Украина потеряла позиции в рейтинге паспортов По итогам 2019 Украина сместилась на сорок третье место в рейтинге паспортов мира, упав на две позиции. При этом количество стран, в которые безвизово (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, осталась неизменной - 128.

7 В Украине вырастет помощь на детей с инвалидностью вследствие Чернобыля Государственная соцпомощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, будет расти в 2020 году и к концу года составит 1857,45 грн.

8 Месси - в топ-10 самых дорогих футболистов, Роналду - 49-й Первое место в списке сохранил нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе, чья стоимость увеличилась до € 265,2 млн. На вторую строчку поднялся форвард "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг (€ 223,7 млн). Тройку замыкает вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах (€ 175,1 млн).

9 Названа новая дата боя Усика и Чисоры Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора могут провести бой 28 марта 2020 года.

11 Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой Все матчи Кубка Англии начнутся на минуту позже, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии. Эта акция была разработана совместно с Heads Up и посвящена психическому здоровью.

12 "Ой як же було": группа KAZKA порадовала фанатов новым праздничным клипом На Рождество группа группа KAZKA презентовала клип и песню "RYZDVYANA. Ой як же було". Меньше чем за сутки на ютюб-канале группы видеоклип набрал 55 952 просмотра. Авторы видеоработы вдохновились мюзиклом "Вечори на хуторі біля Диканьки" и поэтому ролик так и переполнен духом рождественского чуда, которое обязательно создаст особое настроение.

13 Крис Хэмсворт пожертвует миллион долларов на борьбу с пожарами в Авралии Семья австралийского актера Криса Хэмсворта пожертвует один $1 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом актер написал на своей странице в Instagram.