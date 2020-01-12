Итоги дня 11 января: Иран признал вину за крушение самолета МАУ, брифинг Зеленского и встреча Путина и Меркель

2 Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, должны вернуть уже на следующей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Позже Зеленский обратился к украинскому народу по поводу ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране.

4 Ломаченко стихом объяснил скандальный пост с российским спецназом Украинский боксер Василий Ломаченко (14–1, 10 КО) опубликовал видео в соцсети Instagram, в котором обратился к читателям в стихотворной форме.

5 Менеджер Ромы Виталий Хливнюк рассказал,что "Рома" может провести товарищеский матч с "Шахтером" в Украине. Менеджер "Ромы" Виталий Хливнюк, который ранее занимал аналогичную должность в "Шахтер", заявил о том, что команда Пауло Фонсеки может провести товарищеский матч против лидера УПЛ в Украине

6 Даниил Игнатенко вернется в Шахтер. Украинский полузащитник Даниил Игнатенко, который выступает за венгерский Ференцварош на правах аренды, а его контракт принадлежит Шахтеру, оказался не нужен команде Сергея Реброва.

7 Испанцы без проблем сломили сопротивление австралийцев. Сборная Испании стала вторым финалистом дебютного розыгрыша ATP Cup. В полуфинале испанские теннисисты обыграли хозяев турнира Австралию — 3:0.

8 Украинская певица MARUV, которая не отказывается от гастролей в РФ, в очередной раз стала жертвой ограбления. В Киеве у нее украли сумку с деньгами и документами. О неприятном инциденте MARUV рассказала в инстаграм-сторис. Артистка обратилась к поклонникам с просьбой предоставить информацию, если кто-то был свидетелем дерзкого ограбления, и помочь вернуть потерянные вещи.

9 Звезду "Джокера" взяли под стражу во время проведения акции. Голливудского актера, продюсера и музыканта Хоакина Феникса арестовали во время проведения акции, организованной американской актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой.

10 Личная жизнь принца Гарри и Меган Маркл стала главной темой недели. Герцоги Сассекские сложили королевские обязанности и готовятся начать новую жизнь. Одновременно в СМИ поговаривают, что Меган четко знает, чем будет заниматься, ведь уже начала сотрудничество с киностудией Disney.