Итоги дня 11 января: Иран признал вину за крушение самолета МАУ, брифинг Зеленского и встреча Путина и Меркель

Иран выражает соболезнования и сожалеет о сбитом украинском самолете.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
СМИ сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хоменеи настоял на том, что бы официальный Тегеран публично признал свою вину в крушении самолета авиакомпании МАУ.
Амир Али Хаджизаде взял на себя ответственность за крушение украинского самолета.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в авиакатастрофе украинского самолета.
Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, должны вернуть уже на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
Позже Зеленский обратился к украинскому народу по поводу ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране.
Меркель по итогам встречи с Путиным заявила, что проект "Северный поток-2" нужно довести до конца.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявила, что проект "Северный поток-2" в обход Украины нужно довести до конца.
Путин в свою очередь заявил, что РФ самостоятельно достроит "Северный поток-2", его запуск возможен в первом квартале 2021 года.
Также Путин опять потребовал закрепления "особого статуса Донбасса" в Конституции Украины
Ломаченко стихом объяснил скандальный пост с российским спецназом
Украинский боксер Василий Ломаченко (14–1, 10 КО) опубликовал видео в соцсети Instagram, в котором обратился к читателям в стихотворной форме.
Менеджер Ромы Виталий Хливнюк рассказал,что "Рома" может провести товарищеский матч с "Шахтером" в Украине.
Менеджер "Ромы" Виталий Хливнюк, который ранее занимал аналогичную должность в "Шахтер", заявил о том, что команда Пауло Фонсеки может провести товарищеский матч против лидера УПЛ в Украине
Даниил Игнатенко вернется в Шахтер.
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко, который выступает за венгерский Ференцварош на правах аренды, а его контракт принадлежит Шахтеру, оказался не нужен команде Сергея Реброва.
Испанцы без проблем сломили сопротивление австралийцев.
Сборная Испании стала вторым финалистом дебютного розыгрыша ATP Cup. В полуфинале испанские теннисисты обыграли хозяев турнира Австралию — 3:0.
Украинская певица MARUV, которая не отказывается от гастролей в РФ, в очередной раз стала жертвой ограбления. В Киеве у нее украли сумку с деньгами и документами.
О неприятном инциденте MARUV рассказала в инстаграм-сторис. Артистка обратилась к поклонникам с просьбой предоставить информацию, если кто-то был свидетелем дерзкого ограбления, и помочь вернуть потерянные вещи.
Звезду "Джокера" взяли под стражу во время проведения акции.
Голливудского актера, продюсера и музыканта Хоакина Феникса арестовали во время проведения акции, организованной американской актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой.
Личная жизнь принца Гарри и Меган Маркл стала главной темой недели. Герцоги Сассекские сложили королевские обязанности и готовятся начать новую жизнь.
Одновременно в СМИ поговаривают, что Меган четко знает, чем будет заниматься, ведь уже начала сотрудничество с киностудией Disney.
Опубликован список лауреатов премии Ассоциации кинокритиков Голливуда
Стали известны номинанты ежегодной премии Ассоциации кинокритиков Голливуда (Hollywood Critics Association, HCA), которая вручается с 2016 года.