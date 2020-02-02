Итоги дня 1 февраля: снижение цен на коммуналку, командировка Портнова и отчеты ГБР по делам Майдана

1 Владимир Зеленский дал поручение Кабинету министров Украины выровнять снижение цены по теплу на 25-30 процентов во всех областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский дал задание выровнять снижение сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение до 25-30% во всех областях страны.

2 Суд удовлетворил требование экс-замглавы Администрации президента времен Януковича. Печерский райсуд Киева удовлетворил заявление бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова и установил факт непрерывного на законных основаниях его проживания на территории Украины с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года.

3 Украинский Госбюджет недополучил четверть доходов за прошедший месяц. Доходы Государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше планового показателя на этот месяц.

4 Нардеп "Слуги народа" предложил украинской пенсионерке оплатить коммуналку продав собаку. Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать породистую собаку и расплатиться за коммунальные услуги. Позже нардеп Брагар отреагировал у себя в Facebook, опубликовав публичное извинение за свое заявление.

5 Венедиктова обещает ежемесячные отчеты по ходу расследования дел Майдана. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова уверяет, что ГБР ежемесячно будет отчитываться о ходе расследований дел Майдана.

6 В Украине за 2020 год выплаты для пенсионеров повысят трижды. В Украине в 2020 году максимальный размер пенсии составит почти 17,7 тысячи гривень.

7 Оккупанты в субботу 14 раз нарушили режим "тишины". Незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

8 От Ибрагимовича до Эриксена: главные переходы зимнего трансферного окна В январе было оформлено не так много переходов — но все же, есть трансферы, которые сумели удивить, а иногда и всколыхнуть рынок.

9 В столичном дворце спорта состоялся Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги Пари-Матч. В течение более четырех часов 6000 болельщиков на трибунах и десятки тысяч у телеэкранов могли наблюдать за главным баскетбольным событием зимы.

10 Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на турнире в Карлсруэ с результатом 2.02 м. 18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ (Германия).

11 Боксер Денис Беринчик попросил хейтеров не писать злостные комментарии. Украинский боксер Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) в своем Instagram аккаунте поделился фото в провокационной олимпийке с надписью "Москва 80".

12 Софья Кенин в финале Australian Open 2020 победила Гарбинье Мугурусу. Американка Софья Кенин (14) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2020.

13 Берлинский кинофестиваль отменил награду, названную в честь первого директора. Берлинский международный кинофестиваль отменил награду, которая была основана в честь его первого директора Альфреда Бауэра. Это случилось после публикации расследования, которое показало, что он возглавлял дирекцию кино нацистов, которую основал Йозеф Геббельс

14 Популярный американский писатель удалил свой аккаунт из социальной сети Facebook. Кинг объяснил фанатам, что ему надоела ложная информация в социальных сетях. Также он отметил, что администрация Facebook не прикладывает усилий для того, чтобы сохранить данные пользователей.

15 Jerry Heil обнародовала lyric-видео на песню, с которой планирует покорять Евровидение. До первого полуфинала Нацотбора Евровидение-2020 остаются считанные дни. Певица, которая появится на сцене второй уже 8 февраля, опубликовала долгожданный трек VEGAN. Своей песней звезда стремится показать всему миру, что украинская нация толерантна и готова не только поддерживать глобальные тренды, но и диктовать собственные.

16 "Форсаж 9": долгожданный первый трейлер фильма с Вином Дизелем После презентации постеров с главными героями, в сети появился первый трейлер девятой части фильма "Форсаж", съемки которого стартовали прошлым летом.