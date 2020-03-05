Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине

Отставка Гончарука
Верховная Рада проголосовала за отставку нынешнего премьер-министра Украины.
Новый премьер
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.
Новое правительство
Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила ряд министров Кабинета министров Украины.
Нардепы поддержали назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.
Рада поддержала назначение Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел Украины по представлению главы украинского государства.
Новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль и члены Кабинета Министров приняли присягу.
Коронавирус в Украине
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вероятность увеличения случаев инфицирования коронавирусом Covid-19 в Украине.
Выступление Зеленского в Раде
Президент Владимир Зеленский принял участие во внеочередном заседании Верховной Рады, где рассматривался вопрос Кабинета министров.
Зеленский признал, что правительство под руководством Алексея Гончарука имеет определенные достижения в своей работе, но также и целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.
Также президент раскритиковал работу Государственной таможенной службы относительно борьбы с контрабандой.
Достижение Минэкономики
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что за последнее время был запущен самый масштабный приватизационный процесс в истории Украины ХХІ века, начата необратимая реформа рынка земли и рынка труда.
Заявление Рябошапки
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.
Оборонный план
Глава украинского государства установил структуру плана обороны Украины.
Рынок земли
Верховная рада Украины по состоянию на среду, 4 марта, рассмотрела более 2500 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Реакция Кличко
Владимир Кличко дал свою оценку действиям исполкома Федерации бокса Украины относительно ситуации с переходом Виктора Выхриста в профессиональный бокс.
Украина в Лиге Наций
Накануне сборная Украины узнала соперников по следующему розыгрышу Лиги Наций.
Что происходит в УПЛ
Дуганской "Заря" обыграла "Львов" (2:0) в 21-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги и возвратилась на вторую строчку турнирной таблицы. Победил сегодня и еще один претендент на медали - черниговская "Десна".
Футболисты "Мариуполя" уверенно победили в среду полтавскую "Ворсклу" (3:0) в 21-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.
Донецкий "Шахтер" со счетом 4:1 победил "Днепр-1" в предпоследнем поединке 21-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.
Очередной скандал
Сын Вуди Аллена публично выступил против мемуаров, изданных 84-летним отцом.
Осталась без возлюбленного
Из фильма "Мулан" из‑за движения #MeToo убрали одного из персонажей оригинального мультфильма.
Трагедия в семье
Старшего сына Сергея и Снежаны Бабкиных Артура положили в больницу с воспалением легких.
Обновление YouTube Music
Разработчики Google выпустили новую версию приложения YouTube Music.