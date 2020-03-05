Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине

4 Коронавирус в Украине Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вероятность увеличения случаев инфицирования коронавирусом Covid-19 в Украине.

6 Достижение Минэкономики Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что за последнее время был запущен самый масштабный приватизационный процесс в истории Украины ХХІ века, начата необратимая реформа рынка земли и рынка труда.

7 Заявление Рябошапки Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

8 Оборонный план Глава украинского государства установил структуру плана обороны Украины.

9 Рынок земли Верховная рада Украины по состоянию на среду, 4 марта, рассмотрела более 2500 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

10 Реакция Кличко Владимир Кличко дал свою оценку действиям исполкома Федерации бокса Украины относительно ситуации с переходом Виктора Выхриста в профессиональный бокс.

11 Украина в Лиге Наций Накануне сборная Украины узнала соперников по следующему розыгрышу Лиги Наций.

13 Очередной скандал Сын Вуди Аллена публично выступил против мемуаров, изданных 84-летним отцом.

14 Осталась без возлюбленного Из фильма "Мулан" из‑за движения #MeToo убрали одного из персонажей оригинального мультфильма.