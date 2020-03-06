Итоги дня 5 марта: Отставка Рябошапки и Путин обсудил с Эрдоганом Идлиб

1 Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект Кабинет министров отозвал проект Закона о труде № 2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство.

2 Украина готовится эвакуировать еще двух граждан из Китая с помощью "Австрийских авиалиний" Украина при посредничестве "Австрийских авиалиний" в ближайшее время эвакуирует из Китая еще двух украинцев.

3 В Украине международные резервы за февраль выросли более чем 26 млрд Международные резервы Украины в феврале 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 1,3%, или на $0,33 млрд – до $26,623 млрд.

4 Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

6 ЕС в очередной раз призвал РФ к мирному урегулированию на Донбассе Евросоюз в очередной раз призвал Россию проявить такой же конструктивный подход и такую же политическую волю, как это делает Украина, в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

7 ВСУ получили шесть модернизированных танков Т-72 Киевский бронетанковый завод передал для нужд Вооруженных сил шесть отремонтированных и модернизированных танков Т-72.

8 Певица Кэти Перри беременна от Орландо Блума Певица Кэти Перри объявила, что ждет ребенка от актера Орландо Блума.

9 Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями Актриса Мелисса Бенойст, известная по ролям в сериале "Супергерл" и фильме "Одержимость", и ее муж и коллега по "Супергерл" Крис Вуд скоро станут родителями. Об этом 31-летняя актриса сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав шутливые фотографии.

10 Муж Ники Минаж арестован: ему грозит длительное заключение Скандальный Кеннет Петти снова оказался под угрозой длительного заключения.

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12 AMD анонсировала суперкомпьютер Компания AMD анонсировала новый суперкомпьютер El Capitan, который еще до введения в эксплуатацию претендует на звание самого производительного решения в мире.

14 Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса В Запорожье прошло стартовое мероприятие командного матча Кубка Дэвиса.