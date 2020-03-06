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Пятница, 06.03.2020
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Итоги дня 5 марта: Отставка Рябошапки и Путин обсудил с Эрдоганом Идлиб

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Итоги дня 5 марта: Отставка Рябошапки и Путин обсудил с Эрдоганом Идлиб
07:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Отставка Рябошапки. Путин обсудил с Эрдоганом Идлиб. Подготовка ко второй эвакуации из Китая. Кэти Перри беременна от Орландо Блума. ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии".

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Украина, Турция, ВРУ, Россия, Беременность, Владимир Путин, Танки, Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб, Руслан Рябошапка.
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