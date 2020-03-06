Итоги дня 5 марта: Отставка Рябошапки и Путин обсудил с Эрдоганом Идлиб

Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
Кабинет министров отозвал проект Закона о труде № 2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство.
Украина готовится эвакуировать еще двух граждан из Китая с помощью "Австрийских авиалиний"
Украина при посредничестве "Австрийских авиалиний" в ближайшее время эвакуирует из Китая еще двух украинцев.
В Украине международные резервы за февраль выросли более чем 26 млрд
Международные резервы Украины в феврале 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 1,3%, или на $0,33 млрд – до $26,623 млрд.
Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Путин и Эрдоган достигли договоренности касательно сирийского Идлиба
В Сирии лагерь беженцев подвергся воздушной атаке российских войск, не менее 16 человек погибли и 18 пострадали.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что при бомбардировке в сирийской провинции Идлиб потери понесла не только армия Турции, но и Сирия.
В четверг в Москве состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, в ходе которой была достигнута договоренность относительно сирийского Идлиба.
ЕС в очередной раз призвал РФ к мирному урегулированию на Донбассе
Евросоюз в очередной раз призвал Россию проявить такой же конструктивный подход и такую же политическую волю, как это делает Украина, в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
ВСУ получили шесть модернизированных танков Т-72
Киевский бронетанковый завод передал для нужд Вооруженных сил шесть отремонтированных и модернизированных танков Т-72.
Певица Кэти Перри беременна от Орландо Блума
Певица Кэти Перри объявила, что ждет ребенка от актера Орландо Блума.
Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями
Актриса Мелисса Бенойст, известная по ролям в сериале "Супергерл" и фильме "Одержимость", и ее муж и коллега по "Супергерл" Крис Вуд скоро станут родителями. Об этом 31-летняя актриса сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав шутливые фотографии.
Муж Ники Минаж арестован: ему грозит длительное заключение
Скандальный Кеннет Петти снова оказался под угрозой длительного заключения.
Победитель Берлинале-2020 может попасть за решетку: причина
AMD анонсировала суперкомпьютер
Компания AMD анонсировала новый суперкомпьютер El Capitan, который еще до введения в эксплуатацию претендует на звание самого производительного решения в мире.
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
Европейский суд по правам человека постановил, что отстранение из-за коррупционного скандала выдающегося футболиста и бывшего президента УЕФА и вице-президента ФИФА Мишеля Платини от деятельности футбольного функционера было обоснованным.
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса
В Запорожье прошло стартовое мероприятие командного матча Кубка Дэвиса.
Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring
Авторитетное издание опубликовало обновленную версию рейтинга боксеров.
Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место
Седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2019-2020 годов в Нове-Место (Чехия) открыла женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами.