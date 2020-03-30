Итоги дня 29 марта: мир на карантине, изменения в госбюджете и судьба НОТУ

Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тыс. человек, количество инфицированных - 672 тыс.
По состоянию на 15:00 киевскому времени воскресенья в мире насчитывалось 672 666 человек, инфицированных Covid-19, скончались 31 845 человек, поправились почти 140 тысяч.
По состоянию на 28 марта в Украине было зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
У депутата "Слуги народа" Владимира Ватраса и внефракционного депутата Анны Скороход выявлен коронавирус
В связи с ЧС в Украине Кабмин провел предварительную работу над изменениями в Госбюджете для сохранения стабильного положения в стране.
Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.
Кабмин предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более чем 10 "минималок", получали половину суммы.
Кабинет министров при подготовке изменений с государственный бюджет не намерен уменьшать финансирование для аграриев и фермеров
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук обнародовала проект секвестра государственного бюджета Украины, согласно которой финансовая поддержка театров сохраняется почти полностью, а Украинского института книги сокращается в несколько раз.
Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров намерен выделить на финансирование Национальной общественной телерадиокомпания Украины (НОТУ) 1,2 млрд грн,.
ЕБРР прогнозирует, что украинская экономика пройдет рецессию, но потом будет резкое восстановление.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует для Украины краткосрочную рецессию, после которой будет резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор.
Ермак обратился в СБУ и ГБР из-за видео Лероса
Ермак подаст заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенными депутатом Леросом видео о якобы "торговле" госдолжностями с участием брата главы ОП.
Украинец Хижняк возглавил комиссию боксеров AIBA
Лидер сборной Украины по боксу, чемпион мира и Европы 2017 года и победитель Европейских игр 2019 года Александр Хижняк стал председателем комиссии боксеров Международной ассоциации бокса (AIBA).
Александер Чеферин прокомментировал возможное возобновление футбольного сезона в Европе.
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что нынешний футбольный сезон может быть потерян, если он не будет возобновлен к концу июня.
Мадридский Атлетико сообщил о смерти бывшего защитника команды Хосе Луиса Капона.
Мадридский футбольный клуб "Атлетико" сообщил о смерти бывшего защитника команды Хосе Луиса Капона. В феврале ему исполнилось 72 года.
Жена Джастина Трюдо вылечилась от коронавируса
Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо вылечилась от коронавируса.
Испанская принцесса Мария Тереза умерла от пандемии COVID-19
В Париже в возрасте 86 лет скончалась испанская принцесса из династии Пармских Бурбонов Мария Тереза.
В возрасте 86 лет ушел из жизни обладатель "Грэмми" Кшиштоф Пендерецкий
В Кракове умер известный польский композитор Кшиштоф Пендерецкий.
Apple запустила веб-сайт с информацией о коронавирусе
Компания Apple выпустила приложение и веб-сайт, посвященные коронавирусу.
Каждый год 1 апреля компания Google придумывает различные шутки, розыгрыши и прочие смешные штуки для пользователей. Но этот год станет исключением.
Из-за коронавируса, который продолжает расширять свою географию и забирать жизни, руководство Google решило отказаться от первоапрельских шуток и розыгрышей.