Итоги дня 17 апреля: COVID-19, смог в Киеве и консенсус-прогноз от Минэкономики

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. На утро 17 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 145 533 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.
В Украине зафиксирован 4662 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 501 новый случай.
Телеграф ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Смог в Киеве
По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, индекс качества воздуха в Киеве составляет 163 пункта, при норме до 50.
В связи с задымленностью в Киеве увеличивают маршруты и количество поливно-моющей техники на улицах города.
Главы МВД и ГСЧС рассказали, что дым над столицей не представляет химической и радиационной угрозы.
Консенсус-прогноз от Минэкономики
Падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу.
Борьба с коронавирусом
В рамках благотворительных проектов для борьбы с коронавирусом украинские банки выделили 46,5 млн грн.
Шмыгаль и Пленкович
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович в пятницу, 17 апреля, в ходе телефонного разговора обсудили ряд важных вопросов, в частности борьбу с распространением коронавируса, европейскую и евроатлантическую интеграции, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Зеленский о COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными в связи с Пасхальными и майскими праздниками.
Реакция ЕС на новый обмен
В Европейском Союзе назвали взаимный обмен удерживаемыми лицами на Донбассе долгожданным шагом на пути реализации одного из мероприятий, согласованных на саммите "нормандской четверки" в декабре.
Кадровые изменения
Кабинет министров Украины уволил Андрея Галущака с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины.
Цены на бензин
С 10 по 17 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 копеек за литр.
Жертва коронавируса
Бывший футболист сборной Англии и "Лидс Юнайтед" Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса.
Участие в Mutua Madrid Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила приглашение на участие в виртуальном турнире "Mutua Madrid Open".
Дата нового сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с датой начала розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Сокращение зарплат
Руководство ПФК "Львов" первыми из всех клубов украинской Премьер-лиги пошло на вынужденное сокращение зарплат игрокам, сообщил на своей странице в Twitter журналист Игорь Бурбас.
Лучший момент в карьере
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа назвал самый значимый бой в своей карьере.
Свадьбы не будет
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци приняли решение отложить запланированную свадьбу на фоне вспышки коронавируса.
Смерть Брайана Деннехи
В США в возрасте 81 года ушел из жизни актер Брайан Деннехи.
World Press Photo-2020
Нидерландский фонд World Press Photo назвал победителей международного конкурса World Press Photo Award.
"Паразиты" везде
Оскароносный фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо бьет рекорды просмотров с момента своего дебюта 8 апреля на стриминговом сервисе Hulu.