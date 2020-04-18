Итоги дня 17 апреля: COVID-19, смог в Киеве и консенсус-прогноз от Минэкономики

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. На утро 17 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 145 533 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4662 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 501 новый случай.

Телеграф ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.