Главные события недели: коронавирус, госбюджет-2020, пожары в Украине, пылевая буря в Киеве и другое

На 19 апреля в мире насчитывалось 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
В Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП в селе Головчинцы Хмельницкой области зафиксировано два случая коронавирусной инфекции.
По состоянию на воскресенье еще один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Кременчуге (Полтавская обл.)
В Черкасской области зарегистрировали 10 новых случаев COVID-19
В Черновицкой области за последние сутки умерли шесть человек, двое с подтвержденным положительным тестом на COVID-19.
В Одесской области COVID-19 уже подтвержден у более 120 человек, в числе новых заболевших двое малолетних детей.
Поправки к госбюджету-2020
Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.
Зарплаты медикам
Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%. Как сообщил сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, этот вопрос Кабмин урегулирует 15 апреля на своем заседании.
Программа деятельности Кабмина
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины".
Владимир Зеленский назначил новых украинских послов в четырех странах
Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане
Власти выделят средства на выплату повышенных окладов медикам, которые борются с COVID-19
Кабинет Министров Украины принял решение выделить регионам субвенцию из государственного бюджета, которая пойдет на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.
Конец учебного года и ВНО 2020
Сроки проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году зависят от завершения введенного из-за коронавируса карантина, у Министерства образования и науки Украины есть несколько вариантов его проведения.
Учебный год в школах закончится не позже 1 июля, за исключением выпускников 11 класса.
Армия 2020: В Украине перенесли сроки призыва
В Украине из-за карантина перенесли военный призыв на срочную службу в армию с апреля-мая на май-июль 2020 года.
Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине".
Пылевая буря в столице
Ураганный ветер несет над Киевом облако пыли. В городе низкая видимость из-за пыльной бури и сильный ветер.
Пылевая буря, которая случилась сегодня в столице, может нести за собой немало угроз, в том числе и для здоровья людей.
Консенсус-прогноз от Минэкономики
Падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу.
Борьба с коронавирусом
В рамках благотворительных проектов для борьбы с коронавирусом украинские банки выделили 46,5 млн грн.
Зеленский подписал изменения в Бюджет-2020 по финансированию борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год по финансированию борьбы с распространением коронавируса, передает ОПУ.
В Чернобыльской зоне продолжаются операции по ликвидации пожаров сотрудниками ГСЧС.
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета.
ГСЧС дала отчет о ситуации с пожарами в Украине.
Глава ОП побывал в районах пожаров в Житомирской области.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по поручению главы государства Владимира Зеленского утром 19 апреля вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым на вертолете совершили облет районов лесных пожаров в Житомирской области.
Возвращение сезона
Еврокубковый сезон, вероятно, завершится после того, как доиграют национальные чемпионаты. Такой вариант согласовали УЕФА и Европейская ассоциация клубов, сообщает AS.
Усик может провести бой на Олимпийском в Киеве
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец может провести титульный поединок в Киеве.
Все игроки Сампдории вылечились от коронавируса
Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери рассказал о состоянии здоровья своих футболистов.
Звезды Ювентуса Дибала и Матюиди излечились от коронавируса
Два игрока Ювентуса выздоровели от коронавируса.
Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам
Первая "ракетка" мира 32-летний сербский теннисист Новак Джокович и его супруга Елена сделали большое пожертвование итальянским больницам провинции Бергамо на борьбу с коронавирусом.
Сокращение зарплат
Руководство ПФК "Львов" первыми из всех клубов украинской Премьер-лиги пошло на вынужденное сокращение зарплат игрокам, сообщил на своей странице в Twitter журналист Игорь Бурбас.
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Теннисисты верхней части рейтинга финансово помогут более низкорейтинговым коллегам.
ФК Ухань покинул город еще 2 января для подготовки к сезону
Футболисты китайского клуба "Ухань" вернулись в город, где базируется команда, проведя более трех месяцев за его пределами из-за эпидемии коронавируса, которая началась как раз в Ухани.
Успешная миссия
SpaceX сообщила об успешном выполнении миссии и безопасной доставке грузовой части корабля.
"Повелитель стихий" Шьямалана стал хитом на Netflix
В период самоизоляции популярность онлайн-кинотеатров заметно возросла, но лидером этого сегмента по-прежнему остается Netflix.
Microsoft сообщила о разработке "Планетарного компьютера"
Компания Microsoft объявила о запуске целого ряда инициатив, направленных на улучшение защиты и сохранения биоразнообразия и экосистем во всем мире.
Свадьбы не будет
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци приняли решение отложить запланированную свадьбу на фоне вспышки коронавируса.
Comic-Con в Сан-Диего не состоится впервые за 50 лет
Популярный фестиваль поп-культуры Comic-Con пройдет уже в следующем году.
Каннский кинофестиваль проведут в онлайн-режиме
Каннский кинофестиваль будет проведен в онлайн-режиме в связи с пандемией.