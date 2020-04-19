Главные события недели: коронавирус, госбюджет-2020, пожары в Украине, пылевая буря в Киеве и другое

2 Поправки к госбюджету-2020 Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.

3 Зарплаты медикам Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%. Как сообщил сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, этот вопрос Кабмин урегулирует 15 апреля на своем заседании.

5 Владимир Зеленский назначил новых украинских послов в четырех странах Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане

6 Власти выделят средства на выплату повышенных окладов медикам, которые борются с COVID-19 Кабинет Министров Украины принял решение выделить регионам субвенцию из государственного бюджета, которая пойдет на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

8 Армия 2020: В Украине перенесли сроки призыва В Украине из-за карантина перенесли военный призыв на срочную службу в армию с апреля-мая на май-июль 2020 года.

9 Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине".

10 Пылевая буря в столице Ураганный ветер несет над Киевом облако пыли. В городе низкая видимость из-за пыльной бури и сильный ветер. Пылевая буря, которая случилась сегодня в столице, может нести за собой немало угроз, в том числе и для здоровья людей.

11 Консенсус-прогноз от Минэкономики Падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу.

12 Борьба с коронавирусом В рамках благотворительных проектов для борьбы с коронавирусом украинские банки выделили 46,5 млн грн.

13 Зеленский подписал изменения в Бюджет-2020 по финансированию борьбы с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год по финансированию борьбы с распространением коронавируса, передает ОПУ.

14 В Чернобыльской зоне продолжаются операции по ликвидации пожаров сотрудниками ГСЧС. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета. ГСЧС дала отчет о ситуации с пожарами в Украине.

15 Глава ОП побывал в районах пожаров в Житомирской области. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по поручению главы государства Владимира Зеленского утром 19 апреля вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым на вертолете совершили облет районов лесных пожаров в Житомирской области.

16 Возвращение сезона Еврокубковый сезон, вероятно, завершится после того, как доиграют национальные чемпионаты. Такой вариант согласовали УЕФА и Европейская ассоциация клубов, сообщает AS.

17 Усик может провести бой на Олимпийском в Киеве Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец может провести титульный поединок в Киеве.

18 Все игроки Сампдории вылечились от коронавируса Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери рассказал о состоянии здоровья своих футболистов.

19 Звезды Ювентуса Дибала и Матюиди излечились от коронавируса Два игрока Ювентуса выздоровели от коронавируса.

20 Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам Первая "ракетка" мира 32-летний сербский теннисист Новак Джокович и его супруга Елена сделали большое пожертвование итальянским больницам провинции Бергамо на борьбу с коронавирусом.

21 Сокращение зарплат Руководство ПФК "Львов" первыми из всех клубов украинской Премьер-лиги пошло на вынужденное сокращение зарплат игрокам, сообщил на своей странице в Twitter журналист Игорь Бурбас.

22 Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам Теннисисты верхней части рейтинга финансово помогут более низкорейтинговым коллегам.

23 ФК Ухань покинул город еще 2 января для подготовки к сезону Футболисты китайского клуба "Ухань" вернулись в город, где базируется команда, проведя более трех месяцев за его пределами из-за эпидемии коронавируса, которая началась как раз в Ухани.

25 "Повелитель стихий" Шьямалана стал хитом на Netflix В период самоизоляции популярность онлайн-кинотеатров заметно возросла, но лидером этого сегмента по-прежнему остается Netflix.

26 Microsoft сообщила о разработке "Планетарного компьютера" Компания Microsoft объявила о запуске целого ряда инициатив, направленных на улучшение защиты и сохранения биоразнообразия и экосистем во всем мире.

27 Свадьбы не будет Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци приняли решение отложить запланированную свадьбу на фоне вспышки коронавируса.

28 Comic-Con в Сан-Диего не состоится впервые за 50 лет Популярный фестиваль поп-культуры Comic-Con пройдет уже в следующем году.