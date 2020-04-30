Итоги дня 29 апреля: Новая украинская школа, COVID-19 и как будут ослаблять карантин в Украине

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 29 апреля в Украине зафиксировали 456 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 866.

По всему миру COVID-19 был выявлен у 3 138 686 человек, в частности 956 016 выздоровели и 218 010 скончались.

В США зафиксировано 1 035 765 случаев коронавируса, из них 59 266 летальные и 142 238 человек выздоровели. В Испании зарегистрировано 232 128 случаев (23 822 смерти), а в Италии 201 505 случаев (27 359 смертей). Во Франции выявлено 165 911 случаев болезни (23 660 смертей), а в Великобритании - 161 911 заболевший, в частности 21 678 человек умерли.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.