Итоги дня 29 апреля: Новая украинская школа, COVID-19 и как будут ослаблять карантин в Украине

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 29 апреля в Украине зафиксировали 456 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 866.
По всему миру COVID-19 был выявлен у 3 138 686 человек, в частности 956 016 выздоровели и 218 010 скончались.
В США зафиксировано 1 035 765 случаев коронавируса, из них 59 266 летальные и 142 238 человек выздоровели. В Испании зарегистрировано 232 128 случаев (23 822 смерти), а в Италии 201 505 случаев (27 359 смертей). Во Франции выявлено 165 911 случаев болезни (23 660 смертей), а в Великобритании - 161 911 заболевший, в частности 21 678 человек умерли.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Ослабление ограничений в Украине
Несмотря на то, что карантин в Украине планируют начать снимать с 11 мая, образовательные учреждения не станут открывать сразу же.
Объекты индустрии красоты могут заработать в мае, если до тех пор не будет резкого увеличения числа больных COVID-19.
Кабинет Министров на следующем заседании планирует рассмотреть ряд решений относительно ослабления карантина, министерства уже нарабатывают критерии для объектов, которые будут постепенно открываться.
Ситуация с пожарами
Во время пожара в Полесском заповеднике на Житомирщине за сутки выгорело 500 гектаров леса. Убытки сейчас подсчитывают. Но уже известно, что пострадали животные.
Новая украинская школа: Правительство направило средства в регионы
Регионы Украины могут начать использование средств субвенции на Новую украинскую школу (НУШ) и субвенции на реализацию программы "Состоятельная школа для лучших результатов".
Украинцы продолжают возвращатся домой
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили во вторник, 28 апреля, на прилет пассажиров трех эвакуационных рейсов: всего самолетами из Еревана, Неаполя и Стокгольма вернулись более 300 граждан Украины.
Министерство иностранных дел Польши помогло вернуть из Марокко 12 украинских граждан.
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