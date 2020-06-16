Итоги дня 15 июня: коронавирус и ВНО-2020 в Украине

Коронавирус в Украине: за сутки выявили 656 новых случаев
В Украине за минувшие сутки подтвердили 656 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 12 человек, вылечились - 171.
Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом.
Поездки в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцев
Безвизовый режим Украины со странами Евросоюза продолжит действовать, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.
Телефонный разговор состоялся в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации.
Сайты, на которых должно проводится пробное ВНО онлайн, замедлили работу из-за большой нагрузки.
В Нацполиции установят систему круглосуточного контроля за сотрудниками
Во всех подразделениях Нацполиции установят систему круглосуточного контроля за полицейскими.
В Кабмине планируют разработать Антикоррупционную стратегию
Правительство планирует разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады Антикоррупционную стратегию.
Богатейшая лига мира возвращается после карантина
Английская Премьер-лига не имела морального права не вернуться.
US Open-2020 состоится в установленные сроки
Организаторы намерены провести турнир в те же строки и без зрителей.
Бакалов официально покинул пост главного тренера Руха
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Объединительный поединок Джошуа-Фьюри намечен на следующий год.
СМИ: Звезда "Дикого ангела" получит российское гражданство
43-летняя актриса и певица Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Акции Disney: Барбара Стрейзанд подарила неожиданный подарок дочери погибшего в США Джорджа Флойда (Фото)
6-летняя дочь погибшего в США Джорджа Флойда стала акционером компании Disney.
Уилл Смит, Джимми Киммел и Нил Патрик Харрис: Apple выпустил трейлер фильма, посвященного Дню отца (Видео)
Apple выложила трейлер документального фильма "Папы" про современных отцов.
Евровидение-2021: назначена окончательная дата проведения конкурса
Международный конкурс музыкального первенства пройдет в мае 2021 года.