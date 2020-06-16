Итоги дня 15 июня: коронавирус и ВНО-2020 в Украине

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 656 новых случаев заболевания коронавирусом , умерли 12 человек, вылечились - 171.

Коронавирус в Украине: за сутки выявили 656 новых случаев

Безвизовый режим Украины со странами Евросоюза продолжит действовать , несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

Поездки в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцев

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Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО

МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации.

Сайты, на которых должно проводится пробное ВНО онлайн, замедлили работу из-за большой нагрузки.