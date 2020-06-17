Итоги дня 16 июня: переговоры о покупке вакцины и COVID-19 у Елены Зеленской

Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19
Глава государства Владимир Зеленский поставил задачу усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, когда она будет создана.
Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
Супругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой диагностировали коронавирус, госпитализировали в больницу в Киеве с пневмонией.
Рада одобрила закон для поддержки культуры на время карантина
Верховная Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма.
Верховная Рада проголосовала за создание нового госоргана
Верховная Рада на заседании во вторник, 16 июня, 245 голосами поддержала создание в Украине единого органа интеллектуальной собственности.
В Украине более 100 тыс участников прошли пробное ВНО онлайн
К пробному тестированию по украинскому языку и литературе, состоявшемуся онлайн 15 июня, присоединились более 100 тыс. участников.
Проведение в онлайн-формате основной сессии внешнего независимого оценивания невозможно.
Андрей Таран провел переговоры с главой представительства НАТО в Украине
Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым состояние и перспективы практической реализации Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.
Лига чемпионов и Лига Европы проведут финальные мини-турниры
Стал известен предварительный план УЕФА по проведению финальных матчей Лиги чемпионов сезона 2019/20.
Валенсия будет судиться с испанской федерацией футбола
Валенсия получила меньше всех призовых среди участвующих команд.
Беленький оценил перспективы Усика в хэвивейте
Александр Беленький считает, что Тайсона Фьюри никто не сможет остановить.
СМИ: Владелец Олимпика намерен перевезти клуб в Одессу
В обновленный проект планируют вложить серьезные инвестиции.
ФИБА приняла решение по еврокубкам
ФИБА завершила мужской Еврокубок, женские Евролигу и Еврокубок.
Украина сыграет с Россией в отборе на гандбольное Евро-2022
Во вторник, 16 июня, состоялась жеребьевка отборочного турнира мужского гандбольного чемпионата Европы-2022.
"Я люблю свое тело так же": "Мисс Колумбия" потеряла ногу
32-летней колумбийской модели ампутировали ногу.
"Захар Беркут" едет покорят Америку: фильм Ахтема Сеитаблаева покажут в США и Канаде
Права на украинский фильм купила американская компания Shout Factory.
Три мало, четыре тоже, шесть - в самый раз: Samsung подала патент смартфона с уникальной камерой
Компания подала патент на создание смартфона с шестью камерами.
"Уже и имя придумала": актриса "Одного разу під Полтавою" беременна
Фестиваль Linoleum 2020 пройдет онлайн
Из-за пандемии седьмой фестиваль актуальной анимации и медиаискусства пройдет онлайн.