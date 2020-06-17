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Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги дня 16 июня: переговоры о покупке вакцины и COVID-19 у Елены Зеленской

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Итоги дня 16 июня: переговоры о покупке вакцины и COVID-19 у Елены Зеленской
Обновлено 07:17 Сегодня Телеграф
Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией. Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19. Рада одобрила закон для поддержки культуры на время карантина.
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Все по теме:

Украина, ВР, Кабмин, Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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